Un homme abattu par un policier à Rumson est sorti de l’hôpital et est désormais accusé de cambriolage

RUMSON – L’homme de Newark abattu par la police lors d’une enquête sur un cambriolage dans ce quartier aisé tôt vendredi est sorti de l’hôpital et, avec un coaccusé, se trouve dans la prison du comté de Monmouth, confronté à des accusations de cambriolage, de vol et de complot.

L’individu qui a été abattu est identifié dans les documents judiciaires comme étant Nnamdi Atumudo.

Atumudo, 27 ans, vient d’être libéré de la prison d’État du New Jersey à Trenton le 28 juin après avoir purgé une peine pour un vol commis en 2020 dans le comté de Hudson, selon le site Web du département correctionnel de l’État.

Il se trouvait au centre médical de l’université de Jersey Shore à Neptune après avoir été abattu tôt vendredi – son 27e anniversaire – par un policier non identifié de Fair Haven lors d’une enquête pour cambriolage à Rumson.

Un opérateur de Jersey Shore a déclaré samedi après-midi qu’Atumudo avait été libéré.

Nnamdi Atumudo

Atumudo et sa coaccusée Rasheen Yarbrough, 20 ans, se trouvent désormais à la prison du comté de Monmouth à Freehold, en attendant les audiences visant à déterminer s’ils seront détenus sans caution en attendant leur procès, selon les documents judiciaires.

Le procureur du comté de Monmouth, Raymond S. Santiago, a déclaré dans un communiqué de presse vendredi que son bureau enquêtait sur la fusillade impliquant la police d’un homme de Newark âgé de 27 ans lors d’une enquête pour cambriolage à Rumson ce jour-là.

Santiago a déclaré qu’un policier du quartier voisin de Fair Haven qui a répondu à un appel au 911 juste avant 4h45 du matin a rencontré deux suspects dans un véhicule en mouvement à proximité de l’avenue des Deux Rivières et de Shrewsbury Drive et a déchargé son arme à feu, blessant l’un des suspects.

Le suspect blessé a été transporté à l’hôpital, ses jours ne sont pas en danger, a indiqué le procureur. Un porte-parole du parquet a par ailleurs déclaré que le deuxième suspect avait été placé en détention, en attendant d’être inculpé.

Le procureur n’a identifié aucun des deux suspects ni l’officier qui a déchargé son arme à feu et a déclaré qu’une enquête était en cours pour déterminer les circonstances entourant la fusillade.

Un porte-parole du procureur a déclaré qu’aucune information supplémentaire ne devrait être divulguée samedi.

Toutefois, les plaintes et les documents judiciaires connexes identifient Atumudo et Yarbrough comme les défendeurs.

Les dossiers du tribunal municipal énumérant les accusations portées contre le couple indiquent que les crimes ont eu lieu à 4h43 vendredi à Rumson et qu’Atumudo a été abattu par les forces de l’ordre.

Atumudo et Yarbrough sont accusés d’avoir comploté pour commettre des cambriolages dans plusieurs véhicules et maisons à Rumson. Ils sont également accusés de cambriolage en entrant dans un véhicule dans l’allée de Woodmere Drive, de cambriolage en entrant dans un garage sur l’avenue des Deux Rivières, de complot en vue de commettre un cambriolage dans une maison à la même adresse sur l’avenue des Deux Rivières et de vol d’une moto d’une valeur de 328,99 $.

Un rapport préliminaire d’incident des forces de l’ordre indique que les accusés ont pris la fuite dans un véhicule à moteur.

Les dossiers du tribunal municipal indiquent qu’aucune arme n’a été utilisée et que personne n’a été blessé lors des cambriolages présumés.

