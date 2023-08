Un homme abattu par le FBI après avoir proféré des menaces envers Biden — RT World News

Le suspect avait « l’intention de tuer » le dirigeant américain et procureur de New York Alvin Bragg, ont affirmé des responsables

Des agents fédéraux américains ont tué par balle un homme de l’Utah accusé d’avoir proféré des menaces contre le président Joe Biden et d’autres personnalités publiques, a déclaré le FBI, quelques heures seulement avant l’arrivée du commandant en chef dans l’État pour une visite officielle.

La fusillade s’est déroulée tôt mercredi matin alors que des agents du FBI tentaient de signifier un mandat de perquisition et d’arrêt au domicile de Provo, Utah, de Craig Deleeuw Robertson, qui a été identifié dans des documents judiciaires obtenus par plusieurs médias. L’homme était recherché pour trois chefs d’accusation fédéraux, notamment pour avoir proféré des menaces contre le président et les forces de l’ordre, ainsi que pour des menaces interétatiques.

Robertson avait « l’intention de tuer, au minimum, [Manhattan District Attorney Alvin] Bragg et le président Joe Biden », a déclaré le gouvernement dans son dossier, ajoutant que le suspect avait proféré des menaces en ligne contre Biden pas plus tard que lundi.















Dans cette publication Internet, Robertson aurait déclaré « J’ai entendu dire que Biden venait dans l’Utah », déclarant qu’il était « nettoyer la poussière du fusil de sniper M24. » Il s’est également adressé au FBI, selon les documents judiciaires, déclarant « Tu surveilles toujours mes réseaux sociaux ? Je vérifie pour être sûr d’avoir une arme chargée à portée de main au cas où vous reviendriez.

Selon deux sources policières anonymes contactées par l’Associated Press, Robertson était armé au moment de la fusillade, tandis que l’acte d’accusation indiquait qu’il possédait plusieurs armes à feu.

Le FBI a déclaré qu’il examinait l’incident, notant que sa division d’inspection serait impliquée dans l’enquête. Aucun agent n’a été blessé lors de la fusillade.

En plus de Biden et Bragg, le suspect aurait mentionné une longue liste d’autres politiciens et responsables en ligne, parmi lesquels le vice-président Kamala Harris, le procureur général américain Merrick Garland, le gouverneur de Californie Gavin Newsom et le procureur général de New York Letitia James. Il s’est identifié comme un « MAGA Trompeur », et a publié des menaces contre des responsables supervisant les affaires judiciaires impliquant l’ancien président, selon les documents d’accusation.

Les forces de l’ordre ont été initialement informées de l’homme en mars dernier par la propre entreprise de médias sociaux de Donald Trump, Truth Social, après que Robertson aurait proféré des menaces à l’encontre de Bragg sur la plate-forme. Son compte a depuis été suspendu, selon l’AP.

Peu de temps après la rencontre mortelle de Robertson avec des agents fédéraux, le président Biden a atterri à la base de la Garde nationale aérienne Roland R. Wright pour une visite d’une journée à Salt Lake City, à environ 72 kilomètres au nord de Provo. Bien que la Maison Blanche n’ait pas confirmé où Biden séjournerait pour le voyage, le Salt Lake Tribune a rapporté avoir renforcé les mesures de sécurité près d’un hôtel du centre-ville de Salt Lake City plus tard mercredi soir.