Un homme abattu par la police de Montréal était suspecté dans trois meurtres

Le tireur au centre d’une série de meurtres apparemment aléatoires qui a coûté la vie à trois personnes à Montréal et Laval sur une période de 24 heures a été autorisé à continuer à vivre à l’extérieur d’un établissement de santé mentale, même si un psychiatre a jugé qu’il représentait un «risque important à la sécurité publique » en raison de son état mental au printemps dernier.

Le tireur, Abdulla Shaikh, 26 ans, a été abattu par la police de Montréal jeudi matin dans le stationnement d’un motel lors d’une opération liée aux trois meurtres. Les enquêteurs pensent qu’ils ont été exécutés au hasard par le jeune homme.

Les archives judiciaires montrent que Shaikh avait un casier judiciaire pour des accusations d’agression et de méfait.

Mais une décision du Tribunal administratif du Québec soulève des questions sur la raison pour laquelle il a été autorisé à continuer de vivre en dehors de la supervision directe de professionnels de la santé mentale alors qu’il était considéré comme un danger pour les autres.

Le psychiatre de l’homme a témoigné lors d’une audience en mars 2022 que Shaikh avait amélioré son état mental au cours des six mois précédents, mais il y avait des “inquiétudes persistantes”. Ces préoccupations comprenaient “le déni et la banalisation des troubles du comportement, de la violence et de la pathologie psychiatrique” ainsi que “le lourd passé d’accusations d’actes criminels de toutes sortes reste nié, ce qui banalise les risques futurs de passage à l’acte”.

“La Commission retient de la preuve que [the accused] représente toujours, en raison de son état mental, un risque important pour la sécurité publique », indique la décision du 29 mars.

Un résumé de son cas a montré que Shaikh a été libéré d’un établissement de santé mentale le 25 janvier 2021 et condamné à respecter plusieurs conditions après avoir été déclaré non responsable pénalement en raison de troubles mentaux pour un crime commis en 2018.

Lors de l’examen annuel de sa libération, le psychiatre a fait part de ses inquiétudes concernant l’état mental de Shaikh et le risque pour la sécurité publique, citant “l’imprévisibilité des comportements agressifs” de son patient et le manque d’accès aux membres de sa famille par l’équipe de traitement. Le médecin lui a néanmoins recommandé de rester à l’extérieur de l’établissement psychiatrique sous plusieurs conditions, notamment résider dans un lieu agréé par le chef de l’hôpital, se conformer aux recommandations de son équipe soignante, éviter les drogues, garder l’ordre et faire des analyses d’urine.

Le résumé indique que l’homme s’est présenté près de l’entrée de l’aéroport Trudeau de Montréal et a allumé son passeport en feu avec une bougie en juillet 2018. Il s’est également rendu à l’aéroport deux fois de plus et s’est fait dire de partir avant d’être arrêté après avoir tenté de s’introduire par effraction. zone sécurisée de l’aéroport de Mirabel.

SUSPECT ATTEINT PAR LA POLICE

Shaikh était armé lorsqu’il a été tué par balle par des policiers qui ont répondu au motel Pierre dans l’arrondissement Saint-Laurent à Montréal vers 7 heures du matin jeudi. Il a été déclaré mort sur les lieux.

Audrey-Anne Bilodeau, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), affirme que la police travaille toujours à déterminer le mobile des meurtres.

Elle note que rien ne laisse penser que le suspect, qui souffrait de “problèmes de santé mentale”, connaissait les trois victimes.

Les agents ne pensent pas qu’il ait eu de complices.

Comme la fusillade implique des policiers, le Bureau indépendant d’enquêtes (BEI) de Québec s’est saisi du dossier.

‘JE NE PEUX PAS LE CROIRE’

La chef par intérim de la police de Montréal, Sophie Roy, ajoute que la force a travaillé «jour et nuit» pour retrouver le suspect après la première fusillade mardi soir.

“Nous continuerons à travailler dur pour lutter contre la violence armée”, a-t-elle déclaré, présentant ses condoléances aux familles des victimes.

Néanmoins, les habitants de la région disent que l’incident les a fait réfléchir à deux fois sur la sécurité réelle de leur quartier.

“J’ai vu des policiers sortir de l’arrière de notre immeuble et je ne savais pas ce qui se passait”, a déclaré Beverley Nadeau, qui habite à proximité. “Je n’arrive pas à y croire, dans notre région, dans notre maison. Maintenant, j’ai un peu peur de sortir.”

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, s’est adressée à Twitter pour remercier les différents corps policiers impliqués dans l’opération de jeudi matin.

“C’est dans ces moments-là que nous devons tous travailler ensemble et faire confiance à nos autorités dans un objectif commun d’assurer la sécurité de notre population”, a-t-elle écrit. “Je voudrais présenter mes condoléances aux familles et aux proches des victimes.”

Encore une fois, je tiens à offrir mes condoléances aux familles et aux proches des victimes. L’enquête se poursuit afin de comprendre cette tragique série d’événements. — Valérie Plante (@Val_Plante) 4 août 2022

Le BEI demande à toute personne ayant pu assister à l’événement de contacter les enquêteurs en ligne.

TROIS COUPS DE FEU MORTELS

L’intervention policière survient après trois récents meurtres à Montréal et Laval.

Le premier incident s’est produit à 21 h 45 mardi dans l’arrondissement de Saint-Laurent.

La police a été appelée à l’intersection des boulevards Jules-Poitras et Deguire près du parc Roman-Zytynsky.

“Une fois sur les lieux, les policiers ont trouvé la victime blessée par balle au haut du corps”, a déclaré Gabriella Youakim, porte-parole de la police de Montréal. “La victime est décédée sur place.”

Il a été confirmé plus tard que l’homme était André Lemieux, le père du boxeur professionnel David Lemieux.

Peu après, à 22 h 50, des policiers sont appelés pour une fusillade dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville.

Lorsque les policiers sont arrivés à l’intersection des rues Sauvé Ouest et Meilleur, près du parc Saint-Benoît, ils ont trouvé un homme de 48 ans allongé sur le sol.

“Sa mort a été confirmée sur place”, a déclaré Youakim. “Aucune arrestation n’a été effectuée jusqu’à présent.”

La victime a été identifiée comme étant Mohamed Salah Belhaj, intervenant à l’hôpital psychiatrique Albert-Prévost.

Puis, mercredi à 21h30, la police de Laval (SPL) a été appelée pour une fusillade sur le boulevard Clermont.

La victime, un homme de 22 ans, a été déclarée morte sur les lieux, selon la porte-parole de la police de Laval, Stéphanie Beshara. Son corps a été retrouvé à côté d’une planche à roulettes sur les lieux du crime.

La police n’a pas dévoilé son identité.