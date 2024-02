Un homme abattu en Espagne pourrait être un transfuge de l’armée russe : NPR

basculer la légende Vladyslav Musiienko/AP

Vladyslav Musiienko/AP

SÉVILLE, Espagne — L’homme qui a été abattu dans la région d’Alicante la semaine dernière, en Espagne, serait un pilote d’hélicoptère russe qui a fait défection en Ukraine l’année dernière.

Dans l’après-midi du mardi 13 février, un voisin de la station balnéaire de Villajoyosa a appelé les secours. Un homme avait été renversé par une voiture blanche sur la rampe du garage communautaire du complexe résidentiel.

Lorsque la Garde civile espagnole est arrivée sur les lieux, elle a confirmé que l’homme était mort, non pas des suites d’un accident de voiture, mais de plusieurs coups de feu.

José Bautista, journaliste d’investigation basé à Madrid, a déclaré que les forces de l’ordre ont d’abord pensé qu’il s’agissait d’un cas de violence liée aux gangs.

“Ils pensaient que l’homme avait 33 ans, originaire d’Ukraine, c’est ce que montrent ses papiers d’identité.”

Mais la police a soupçonné dès le début que les documents ne révélaient pas la véritable identité de l’homme, a déclaré Bautista, ajoutant que la Garde civile espagnole ne confirmerait pas officiellement l’identité du mort.

“Mais nous avons eu accès à différentes sources policières qui ont confirmé que l’homme assassiné était Maksim Kuzminov”, a déclaré Bautista.

Kuzminov était un jeune ancien capitaine militaire russe. En août de l’année dernière, Kouzminov a fait voler un hélicoptère russe sur le territoire ukrainien et s’est rendu. Mais ce n’était pas un acte d’improvisation. Les renseignements ukrainiens ont déclaré que la défection était le résultat d’une opération de six mois.

La défection de Kuzminov ne s’est pas déroulée sans heurts. Deux membres de l’armée russe, qui se trouvaient également à bord de son hélicoptère, ont été tués par les forces ukrainiennes. Les deux soldats furent reconnus en Russie comme des héros de guerre, tandis que Kouzminov fut déclaré traître.

Kuzminov a déclaré qu’il avait fait défection parce qu’il s’opposait à la guerre russe en Ukraine. L’accord entre lui et les services secrets ukrainiens prévoyait une récompense d’un demi-million de dollars, la protection de sa famille et de nouveaux documents. Il aurait pu rester en Ukraine, ont indiqué les autorités. Mais il semblerait que Kouzminov ait déménagé en Espagne pour tenter de se fondre parmi les nombreux citoyens russes et ukrainiens qui vivent dans la province d’Alicante.

Puis, mardi dernier, le corps d’un homme qui avait été tué par balle à plusieurs reprises, puis écrasé par une voiture, a été retrouvé. La voiture a été retrouvée plus tard, incendiée, à proximité de la zone. Les services de renseignement ukrainiens ont depuis confirmé qu’il s’agissait bien de Maksim Kuzminov.

Il n’y a eu aucun commentaire officiel de Moscou, mais Sergueï Narychkine, chef des services de renseignement russes, a qualifié Kuzminov de traître dans des commentaires à la presse.

“Ce traître et criminel est devenu un cadavre moral au moment même où il planifiait son crime sale et terrible”, a déclaré Narychkine.

Le gouvernement espagnol n’a pas confirmé l’identité de l’homme abattu à Alicante et souligne l’enquête en cours de la Garde civile espagnole. Mais des informations indiquent que le gouvernement considère cette affaire comme très sérieuse et qu’il étudie les options s’il s’avère que l’homme abattu est Maksim Kuzminov.



basculer la légende GENYA SAVILOV/AFP via Getty Images

GENYA SAVILOV/AFP via Getty Images

José Bautista a déclaré que tous les signes pointent vers les services de renseignement russes, mais qu’il pourrait être difficile de prouver qui a fait cela. Il pense néanmoins que la Garde civile espagnole sera en mesure de parvenir à une conclusion.

“Je suis convaincu que le travail de la Guardia Civil, le travail des enquêteurs, permettront de clarifier d’une manière ou d’une autre ce qui s’est exactement passé et qui a tué cet homme.”

L’information continue d’affluer. Un journal local rapporté mercredi que les munitions utilisées pour tuer l’homme étaient d’origine russe.

La région où vivait Kouzminov avant d’être retrouvé mort se trouve le long de la côte méditerranéenne orientale espagnole et est populaire parmi les immigrants ukrainiens et russes, dont beaucoup sont des réfugiés de la guerre. L’Espagne a accueilli plus de 180 000 réfugiés ukrainiens depuis que la Russie a lancé sa guerre contre l’Ukraine.

Kuzminov a peut-être tenté de se fondre dans la masse, mais certains pensent que le choix d’un endroit où résident un si grand nombre de ses compatriotes aurait pu le rendre plus facile à identifier. Selon certaines informations, c’est un appel à une ancienne petite amie en Russie pour l’inviter à lui rendre visite qui pourrait avoir fait renoncer Kuzminov.

La nouvelle de la mort de Kouzminov a choqué la communauté ukrainienne d’Alicante. Beaucoup d’entre eux craignent désormais que ce qui semblait être un refuge en Espagne ne le soit plus…