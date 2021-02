Un homme de l’Oklahoma a abattu ses deux jeunes filles alors qu’il était au téléphone avec sa femme et lui a dit: «Comment est-ce que tu aimes ça? avant de retourner l’arme contre lui-même dans ce que la police appelle un meurtre-suicide.

Les enquêteurs de Sand Springs ont déclaré avoir reçu un appel juste avant 13 heures de la mère des filles qui était au travail à l’époque.

Elle a dit à la police que quelques instants plus tôt, elle était au téléphone avec son mari. Au cours de leur conversation, il a menacé de tuer leurs deux filles ainsi que lui-même, a déclaré la police à Sand Springs Leader.

La femme, qui travaille à environ 20 minutes de la maison familiale sur South Walnut Creek Drive, a demandé aux agents de faire une vérification de l’aide sociale à la maison.

La police a déclaré que la femme avait déclaré aux enquêteurs qu’elle et son mari avaient des problèmes conjugaux depuis des mois et que son mari avait déjà proféré des menaces, mais rien d’aussi grave.

La femme a déclaré aux autorités que son mari avait des armes à feu à la maison. Lorsque les agents sont arrivés à la maison, ils ont tapoté aux fenêtres, frappé aux portes et appelé les téléphones portables des filles, mais n’ont obtenu aucune réponse.

À ce moment-là, la police a demandé à la femme de venir à la maison, selon le capitaine Todd Enzbrenner.

Quand elle est arrivée, elle a autorisé les agents à entrer dans la maison, a rapporté Fox 23 TV.

Les enquêteurs sont alors entrés dans la maison et ont trouvé l’homme et les deux jeunes filles du couple morts. Ils ont également trouvé une arme de poing, selon la police.

Le Bureau d’enquête de l’État de l’Oklahoma aide les forces de l’ordre locales dans l’enquête.

L’identité des personnes impliquées n’a pas été révélée mercredi matin.

DailyMail.com a contacté Enzbrenner pour obtenir des commentaires.

Le meurtre-suicide a eu lieu à moins d’un mile d’un incident similaire impliquant une famille il y a un peu plus d’une semaine.

Phillip Daniel Stephen Ross, 31 ans, a poignardé mortellement ses deux jeunes enfants et leur mère avant de se suicider soit à la fin du 29 janvier, soit aux petites heures du matin du 30 janvier, selon la police.

Anastacia «Staci» Lynn Smith, 41 ans; River Gale Ross, 4 ans; et Piper Ann Ross, 2 ans, sont décédées des suites de blessures de force aiguë. Les enquêteurs ont déclaré qu’ils étaient convaincus que les blessures du père étaient auto-infligées.

Enzbrenner a déclaré que les enquêteurs n’avaient pas encore déterminé l’ordre dans lequel les coups de couteau avaient eu lieu.

L’incident horrible a eu lieu moins de deux semaines après que la police a déclaré qu’un triple meurtre-suicide s’était produit à environ un kilomètre de distance dans la même ville. Phillip Daniel Stephen Ross (à gauche), 31 ans, a poignardé mortellement ses deux jeunes enfants et leur mère entre le 29 et le 30 janvier à leur domicile à Sand Springs, Oklahoma avant de se suicider. Anastacia «Staci» Lynn Smith, 41 ans; River Gale Ross, 4 ans; et Piper Ann Ross (à droite), 2 ans, sont décédées des suites de blessures de force