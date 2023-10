Un homme a tué un garçon musulman de 6 ans dans un crime de haine motivé par la guerre entre Israël et le Hamas, selon la police de l’Illinois

Attention : cette histoire contient des détails troublants.

Un homme de l’Illinois de 71 ans accusé d’avoir poignardé mortellement un garçon de six ans et d’avoir grièvement blessé une femme de 32 ans a été inculpé dimanche de crime de haine. La police affirme qu’il a choisi les victimes en raison de leur foi islamique et en réponse à la guerre entre Israël et le Hamas.

Les policiers ont retrouvé la femme et le garçon tard samedi matin dans une maison située dans une zone non constituée en société du canton de Plainfield, au sud-ouest de Chicago, a indiqué le bureau du shérif du comté de Will dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

Le garçon a été déclaré mort à l’hôpital. La femme avait plusieurs coups de couteau et devrait survivre, selon le communiqué. L’autopsie de l’enfant a montré qu’il avait également été poignardé des dizaines de fois.

« Les détectives ont pu déterminer que les deux victimes de cette attaque brutale étaient ciblées par le suspect en raison de leur appartenance musulmane et du conflit en cours au Moyen-Orient impliquant le Hamas et les Israéliens », indique le communiqué du shérif.

Ces derniers jours, la police des villes américaines et les autorités fédérales ont été en état d’alerte maximale face aux violences motivées par des sentiments antisémites ou islamophobes. Les groupes juifs et musulmans ont signalé une augmentation des discours haineux et menaçants sur les réseaux sociaux.

La police canadienne renforce sa présence autour des communautés juives et musulmanes partout au Canada après qu'un ancien chef du Hamas a appelé à une journée d'action vendredi. Les deux communautés sont invitées à faire preuve de vigilance, même si la police affirme qu'il n'y a pas de menace imminente.

Selon le bureau du shérif du comté de Will, la femme avait appelé le 911 pour signaler que son propriétaire l’avait attaquée avec un couteau, ajoutant qu’elle avait ensuite couru dans les toilettes et avait continué à le combattre.

L’homme soupçonné de l’attaque a été retrouvé samedi à l’extérieur de la maison et « assis dehors, par terre, près de l’allée de la résidence », avec une coupure au front, ont indiqué les autorités.

Joseph M. Czuba de Plainfield a été accusé de meurtre au premier degré, de tentative de meurtre au premier degré, de deux chefs de crimes haineux et de coups et blessures aggravés avec une arme mortelle, selon le bureau du shérif. Il était en garde à vue dimanche et attendait sa comparution devant le tribunal.

Les tentatives pour joindre Czuba ou un membre de sa famille ont échoué dimanche. Son numéro de téléphone personnel n’était pas répertorié. Les messages laissés à d’éventuels proches dans les dossiers en ligne et sur les réseaux sociaux n’ont pas été immédiatement répondus. Le bureau du shérif et le bureau du défenseur public du comté n’ont pas immédiatement répondu aux messages concernant la représentation légale de Czuba.

Joseph M. Czuba est vu sur une photo de la police après avoir été arrêté par le bureau du shérif du comté de Will dans l’Illinois. (Shérif du comté de Will/Reuters)

Les autorités n’ont pas divulgué les noms des deux victimes.

Mais l’oncle paternel du garçon, Yousef Hannon, a pris la parole dimanche lors d’une conférence de presse organisée par le Conseil des relations américano-islamiques de la section de Chicago, au cours de laquelle le garçon a été identifié comme étant Wadea Al-Fayoume, un garçon palestino-américain qui venait d’avoir six ans. L’organisation a identifié l’autre victime comme étant la mère du garçon.

« Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des humains. Nous voulons que les gens nous voient comme des humains, qu’ils nous sentent comme des humains, qu’ils nous traitent comme des humains, parce que c’est ce que nous sommes », a déclaré Hannon, un Palestinien-Américain qui a émigré vers aux États-Unis en 1999 pour travailler, notamment comme enseignant dans une école publique.

L’organisation musulmane de défense des libertés civiles a qualifié ce crime de « notre pire cauchemar » et s’inscrit dans le cadre d’une augmentation inquiétante des appels et des courriels haineux depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas. Le groupe a cité des SMS échangés entre membres de la famille qui montraient que l’agresseur avait tenu des propos désobligeants à l’égard des musulmans.

« Les Palestiniens, une fois de plus, le cœur brisé par ce qui arrive à leur peuple », a déclaré Ahmed Rehab, directeur exécutif du groupe, « doivent également s’inquiéter de la sécurité immédiate de la vie et de l’intégrité physique de ceux qui vivent ici dans cette démocratie la plus libre du monde. monde. »