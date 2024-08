Un homme a tué ses trois frères et sœurs et sa nièce lors d’un meurtre-suicide dans la banlieue de New York après la mort de sa mère, selon la police

Un homme de Long Island, dans l’État de New York, a tué ses trois frères et sœurs et sa nièce dimanche avant de retourner l’arme contre lui-même sur la pelouse devant la maison qu’il partageait avec sa mère récemment décédée, a indiqué la police.

L’homme, Joseph DeLucia Jr., 59 ans, pensait qu’il serait exclu du testament de sa mère et déplacé, a déclaré le capitaine détective Stephen Fitzpatrick de la police du comté de Nassau lors d’une conférence de presse lundi.

La police a déclaré que DeLucia avait tiré sur ses frères et sœurs – Joanne Kearns, 69 ans, Frank DeLucia, 71 ans, et Tina Hammond, 64 ans – ainsi que sur la fille de Hammond, Victoria Hammond, 30 ans, dimanche, deux jours après les funérailles de sa mère. La mère de DeLucia, Theresa DeLucia, est décédée le 19 août à l’âge de 95 ans et ses funérailles ont eu lieu le 23 août, a déclaré Fitzpatrick.

DeLucia vivait à Syosset avec sa mère, tandis que deux de ses frères et sœurs vivaient à l’extérieur de l’État et que Hammond et sa fille vivaient ailleurs à Long Island. Syosset se trouve à environ 35 miles de Manhattan.

La famille s’était réunie au domicile de la matriarche pour rencontrer un agent immobilier afin de discuter de la vente de la propriété, a déclaré Fitzpatrick.

« Le tireur avait l’impression qu’il était exclu du testament et qu’il serait déplacé sans aucun endroit où aller », a déclaré Fitzpatrick. « À cause de cette perception, il a décidé ce jour-là de prendre un fusil de chasse Mossberg chargé, calibre 12, de s’approcher d’eux par l’arrière de la maison et depuis la cuisine, et a tiré 12 coups de feu, les touchant tous les quatre à plusieurs reprises. »

Il s’est ensuite rendu sur la pelouse et a « crié sans discernement ce qui s’était passé » et s’est tiré une balle, a déclaré Fitzpatrick. Un voisin a entendu DeLucia sur la pelouse et a appelé le 911 vers midi.

Les cinq individus ont été déclarés morts sur place.

« Toute la famille est désormais partie », a déclaré Fitzpatrick.

Selon les proches survivants, DeLucia « était pris en charge mais il devrait déménager » de la maison dans laquelle il avait vécu toute sa vie, a déclaré Fitzpatrick.

Fitzpatrick a décrit DeLucia, un mécanicien qui travaillait pour un concessionnaire automobile, comme un accumulateur et a déclaré que la maison était remplie d’outils.

« Vous pouviez donc voir l’état d’esprit dans lequel son monde était en train de changer à 59 ans et il paniquait », a déclaré Fitzpatrick.

Fitzpatrick a déclaré qu’il avait été signalé à la police que DeLucia avait des problèmes de santé mentale, mais que les autorités n’avaient pas encore confirmé ces informations.

La police s’était rendue au domicile pour effectuer un contrôle de bien-être sur lui en 2022, mais Fitzpatrick a déclaré qu’il n’avait affiché aucun comportement qui aurait incité la police à prendre des mesures pour l’emmener contre son gré et qu’il n’était pas considéré comme un danger pour lui-même ou pour quelqu’un d’autre à ce moment-là.

Le commissaire de police du comté de Nassau, Patrick Ryder, a décrit la scène à l’intérieur comme l’une des pires qu’il ait vues au cours de ses 41 années dans les forces de l’ordre.

Ryder et Fitzpatrick ont ​​​​imploré les gens de se manifester s’ils soupçonnent que quelqu’un est mentalement malade.

« Nous ne disons pas que cet incident aurait pu être évité, mais peut-être qu’il aurait pu être évité », a déclaré Fitzpatrick.

Fitzpatrick a déclaré que les autorités étudiaient toujours le numéro de série du fusil à pompe et l’endroit où il avait été acheté.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise, appelez ou envoyez un SMS au 988 pour joindre la ligne d’assistance en cas de suicide et de crise ou discutez en direct au 988lifeline.org. Vous pouvez également visiter SpeakingOfSuicide.com/resources pour un soutien supplémentaire.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com