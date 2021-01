Un homme a tué sa fiancée après une proposition quand elle l’a appelé par le nom de son ex

Un amant jaloux a tué sa fiancée la nuit où il lui a proposé parce qu’elle l’a appelé par le nom de compagnie de son ancien partenaire, a entendu un tribunal aujourd’hui.

Mark Brandford a écrasé le crâne de sa petite amie Kayleigh Dunning lors d’une attaque « brutale et féroce », a déclaré un jury.

Avant sa mort, un tribunal a appris qu’il s’était rendu dans un bureau d’enregistrement avec l’intention d’épouser Kayleigh, ce dont elle ignorait tout.

Images publiées sur Instagram de Brandford à partir de l’émission du soir Kayleigh posant à côté de ballons fantaisie qui disaient « Veux-tu m’épouser? » sur eux, un jury a entendu.

L’attaque présumée contre le nettoyeur de 32 ans a eu lieu au domicile de Brandford à Portsmouth, Hants, en décembre 2019.

Les procureurs affirment que Kayleigh Dunning (photo) a été violemment battue à mort par son amant jaloux Mark Brandford après l’avoir appelé le nom de l’animal d’un ancien partenaire la nuit où il a proposé.

Kayleigh a été retrouvée nue au domicile de Brandford avec de nombreux coups à la tête et au cou qui lui avaient écrasé le crâne et sectionné l’artère principale de son cou, causant sa mort.

Aujourd’hui, à la Crown Court de Portsmouth, à Hants, un jury a appris comment Mme Dunning aurait été tuée par Brandford, qui nie le meurtre.

Simon Jones, poursuivant, a déclaré: « De nombreux coups à la tête et au cou avaient écrasé son crâne et sectionné la principale artère de son cou.

« Elle avait clairement essayé de se défendre et elle avait subi de graves blessures aux mains et aux avant-bras dans sa lutte, sa lutte pour conjurer l’attaque – mais elle n’avait aucune chance. »

Il a ajouté qu’elle était nue au moment de «l’attaque prolongée et violente».

« L’accusation dit que Mark Brandford a beaucoup menti lorsqu’il a été interrogé par la police.

«Nous disons qu’il a assassiné Kayleigh parce qu’il était jaloux.

Lors d’un entretien après avoir été arrêté, le balayeur de rue a déclaré que Kayleigh lui avait dit d’éteindre son réveil le matin, l’appelant «Noodle» dans le processus.

Le tribunal a appris que c’était son surnom pour l’autre homme qu’elle voyait, Dean, dont M. Jones a déclaré que Brandford était « très jaloux ».

Il a déclaré: « Le couple avait déjà eu de violentes disputes lorsqu’elle l’avait accidentellement appelé par le nom de Dean dans le passé. »

La police a installé une tente dans le cadre d’une perquisition dans le cadre d’une enquête sur la mort de Kayleigh

Le tribunal a appris que le couple avait une «histoire inhabituelle». Ils se sont rencontrés deux ans avant le meurtre et entretenaient tous deux des relations à long terme à l’époque.

Ils ont tous deux rompu avec leurs partenaires pour être ensemble et ont été fiancés à un moment donné, mais leur relation a pris fin en août 2019.

Kayleigh est retournée chez son père et a commencé à voir son ancien petit ami avant de s’engager à nouveau avec Brandford en décembre 2019.

M. Jones a déclaré que Kayleigh était un « personnage vivant » et que sa famille et ses amis se souviennent d’elle comme d’une « jeune femme ouverte, bavarde, extravertie et passionnée ».

La nuit de son meurtre, Kayleigh n’a pas dit à son père et à son frère qu’elle restait chez Brandford parce qu ‘«ils ne l’approuvaient pas».

Le lendemain matin, Brandford a quitté l’appartement juste après 5 heures du matin, avant de revenir plus tard et d’appeler le 999 sous prétexte qu’il venait de découvrir son corps. M. Jones a dit que c’était «une imposture».

M. Jones a déclaré « qu’il allait créer une façade de quelqu’un qui vaquait à sa journée normale » en se rendant au travail, en parlant de l’engagement à tous ceux qu’il rencontrait et en regardant sa bien-aimée Aston Villa à la télévision dans les magasins de paris.

À 18 h 30, le père de Kayleigh a appelé la police et l’a signalée comme disparue. La police a appelé Brandford et il leur a dit qu’il n’avait pas vu Kayleigh depuis 5 heures du matin et qu’il ne serait pas à la maison pendant au moins deux heures parce qu ‘« il regardait le football’ ‘.

Bande de police dans une ruelle derrière la maison de Brandford à Portsmouth où le corps de Kayleigh a été retrouvé

Il est finalement rentré chez lui et a appelé le 999 à 21 h 40, plus de sept heures après avoir fini de travailler.

L’appel 999 semblait donner l’impression que Brandford avait pratiqué la RCR pendant quatre minutes, mais lorsque les ambulanciers et la police sont arrivés, il n’était pas essoufflé ni en sueur.

Brandford a été décrit comme «passant par les mouvements comme cette fiancée frappée de chagrin» par M. Jones.

Les ambulanciers paramédicaux l’avaient même vu mettre ses doigts dans sa gorge « pour se faire bâillonner et vomir pour donner une démonstration de choc et d’horreur », a déclaré le tribunal.

Il n’y avait aucun signe d’effraction ni aucun signe que quelqu’un d’autre se trouvait dans la maison.

Brandford a été arrêté vers 23 heures mardi soir.

En ce qui concerne l’arme du crime, M. Jones a déclaré: « Il est possible qu’il y ait eu plus d’un instrument utilisé pour infliger toutes les blessures graves à Kayleigh cette nuit-là. »

Le pathologiste travaillant sur l’affaire a suggéré que l’arme du crime était peut-être un « outil lourd avec une pointe aiguisée comme un pied de biche ».

Alors qu’il travaillait comme balayeur de rue le lendemain du meurtre, Brandford a emprunté un « chemin isolé » derrière la route sur laquelle il était censé travailler.

À la suite d’une fouille policière, un pied de biche et un tournevis ont été trouvés dans cette voie.

Aucun sang ou ADN n’a été trouvé car il n’a été découvert qu’en mars 2020, trois mois après le meurtre.

Cependant, un collègue de Brandford a affirmé qu’un pied de biche similaire à celui trouvé avait disparu d’une serrure contenant des outils de travail.

En plus de meurtre, il est accusé d’avoir divulgué des photographies et des films sexuels privés sans le consentement de Kayleigh dans l’intention de lui causer de la détresse entre octobre 2018 et décembre 2019.

Le procès continue.