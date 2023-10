26 octobre — Un homme d’Anchorage a abattu un employé du complexe d’appartements de Midtown où il vivait après avoir reçu un avis d’expulsion lundi, selon les documents d’accusation.

Jesse Lee Jones, 27 ans, est accusé de meurtre au premier et au deuxième degré pour la mort de Josiah Goecker, 34 ans, un employé du bâtiment. Jones a échappé à la police pendant plusieurs jours et a été arrêté tôt jeudi près de Wasilla, ont indiqué les autorités.

La fusillade, survenue dans le bureau de location du complexe Alpine Apartments, a impliqué au moins trois personnes : Jones, Goecker et un autre employé, selon une plainte pénale.

Cela aurait été déclenché par un avis d’expulsion affiché lundi matin sur la porte de l’appartement où Jones vivait avec une autre personne, selon la plainte sous serment rédigée par le policier d’Anchorage, Troy Clark.

Jones s’est rendu au bureau de location vers 15 h 45 lundi et s’est approché de Goecker et de l’autre employé avec l’avis à la main, selon la plainte. Goecker était le directeur communautaire et supervisait les opérations du complexe d’appartements de 387 logements, selon un porte-parole du propriétaire de l’immeuble, Weidner Apartment Homes.

Jones était bouleversé par l’expulsion et a sorti une arme de poing et a essayé de tirer, mais l’arme a mal fonctionné, selon la plainte. Il y a eu une lutte pour l’arme entre Jones et Goecker, mais Jones a retiré le chargeur du pistolet et l’a réparé, selon la plainte.

Il a ensuite tiré sur Goecker avant de s’enfuir du bureau, selon la plainte.

Goecker est décédé sur les lieux et l’autre employé a appelé la police.

L’équipe SWAT du département est intervenue sur place et a recherché Jones mais ne l’a pas trouvé. L’importante intervention des forces de l’ordre a fermé des routes et empêché les habitants de rentrer chez eux pendant des heures lundi après-midi et soir.

La police a continué à rechercher Jones dans les jours qui ont suivi et a demandé mardi soir l’aide du public pour le retrouver.

Il a été arrêté près de Wasilla tôt jeudi après que les soldats de l’État de l’Alaska aient été appelés dans une maison en raison d’une perturbation verbale, ont-ils déclaré. Jones a été placé en garde à vue sans incident, ont indiqué les policiers, et il était détenu jeudi au complexe correctionnel d’Anchorage.

Goecker était un employé de longue date du complexe d’appartements qui était “très aimé et respecté”, a déclaré Greg Cerbana, vice-président des relations publiques de Weidner.

Dans un communiqué mercredi, la famille de Goecker a déclaré qu’il “était un mari dévoué, un père aimant, un fils attentionné, un frère incroyable et un ami cher pour tant de personnes. Il aimait Jésus-Christ de tout son cœur et de toute sa force et son acte final a été modelant le sacrifice du Christ.

Une collecte de fonds en ligne soutient sa femme, sa fille et sa fille à naître.

Ceci est une histoire en développement. Revenez pour les mises à jour.