Un homme a tiré sur un travailleur électoral de Warnock

“Selon l’enquête préliminaire, l’adolescent faisait campagne pour Raphael Warnock pour le prochain second tour des élections lorsque l’incident s’est produit”, a indiqué la police.

“Alors qu’il se trouvait devant la porte d’entrée de l’une des résidences de la rue Hartridge, le suspect a tiré un coup de feu à travers la porte fermée, touchant l’adolescent”, ont déclaré les policiers.

Le garçon a été emmené au Memorial Medical Center pour y être soigné.

La police a déclaré que les policiers avaient rapidement identifié et localisé un suspect, Jimmy Paiz, 43 ans, à la résidence.

Paiz a été arrêté et accusé de voies de fait graves et de coups et blessures graves, deux crimes, selon les flics.

Dans une déclaration à NBC News envoyée par la campagne de Warnock, le sénateur a déclaré: “Je suis attristé d’apprendre cet incident. Je prie pour la victime et sa famille et leur souhaite un rétablissement complet.”

La police a déclaré que l’incident faisait toujours l’objet d’une enquête.

Paiz était détenu au lieu d’une caution de 5 700 $ en prison.