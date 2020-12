Les couples développent souvent certaines habitudes mignonnes qui sont à la fois insupportablement chaleureuses et difficiles à décoder. Une de ces pratiques est devenue virale sur les réseaux sociaux après que l’utilisateur de Facebook Tracy Howell a révélé la raison pour laquelle elle prenait une bouchée du déjeuner de son mari tous les jours.

Tracy a déclaré qu’elle préparait le déjeuner pour son mari tous les jours depuis leur mariage. Et qu’il y avait des moments où elle avait l’habitude de rejoindre son mari pour le déjeuner. À une de ces occasions, le mari de Tracy, Clifford, a déclaré que le déjeuner était meilleur lorsqu’il le partageait avec quelqu’un qu’il aimait.

En réponse, Tracy a pris une bouchée du déjeuner de Clifford le lendemain tout en l’emballant. Quand il est rentré du travail ce jour-là, Clifford a dit à Tracy que quelqu’un avait pris une bouchée de son déjeuner. Tracy l’a informé que c’était elle qui avait fait ça, donc Clifford savait qu’elle le rejoignait pour le déjeuner, même si elle ne pouvait pas être physiquement présente.

Depuis lors, Tracy prend une bouchée du déjeuner de Clifford presque tous les jours, sauf lorsqu’il s’agit de thon ou de piment. Tracy a partagé que voyant une bouchée de son déjeuner, Clifford lui dit: «J’ai vu que tu m’as rejoint pour le déjeuner aujourd’hui et c’était bien sûr.

Tracy a également informé les utilisateurs de Facebook dans le message que Clifford et elle étaient mariés depuis 41 ans maintenant. La femme a également partagé une photo d’un hamburger dans un zip-lock. Le hamburger a été mordu une fois, montrant comment Tracy partage le déjeuner avec son mari Clifford.

La publication a été partagée plus de 100 000 fois sur Facebook alors que 28 000 personnes l’ont aimé. Les gens admirent l’adorable couple dans la section commentaires de cet article. Selon sa biographie Facebook, Tracy est originaire de la ville de Leonard, dans l’État du Texas.

Un utilisateur a écrit: «C’est tellement précieux. Merci pour le partage. » Un autre utilisateur qui semble être proche de la famille Howell a écrit: «Je vous aime de toute façon et maintenant je vous aime encore plus !!! C’est comme ça que c’est censé être et c’est rarement le cas.

Accablée par l’attention que sa douce histoire a reçue, Tracy a partagé un autre message avec plusieurs captures d’écran des messages aimables qu’elle a reçus pour son message. Elle a également parlé en détail de sa relation avec Clifford et a dit comment il l’appelait du travail tous les jours et dit à sa femme qu’il avait juste besoin d’entendre sa voix.

Tracy a dit qu’ils se disent que je t’aime une douzaine de fois par jour. «Nous n’avons jamais voulu que l’autre« assume »que nous les aimions», a déclaré Tracy. Elle a signé le message en disant que Dieu et son mari savaient qu’ils étaient censés l’être parce que Clifford lui avait demandé de l’épouser le premier rendez-vous.