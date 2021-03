Dans les années 80 et 90, avant que Netflix et Amazon Prime ne fournissent un contenu de qualité en un clic, les magasins de location de vidéos étaient omniprésents et extrêmement populaires dans les villes américaines. Les gens se rendent au magasin de vidéos le plus proche, louent un exemplaire de Die Hard ou Scarface (même des émissions enregistrées) et le mettent dans leur magnétoscope à la maison. Cela peut sembler un processus fastidieux pour la génération qui peut regarder les dernières versions sur leurs smartphones, mais pour cette époque, c’était le nœud du divertissement à domicile.

Il y a des affiches de films, un modèle ET grandeur nature, des dizaines de figurines d’action et de figurines de films réparties dans toute la mise en page. Il y a même un réfrigérateur à boissons et un comptoir de bonbons près de la caisse enregistreuse! Dans la pièce voisine, il y a une zone de visualisation avec des fauteuils inclinables et des étagères de vieilles cassettes VHS. C’est un quartier plus rétro.

