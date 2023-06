AVERTISSEMENT : cette histoire contient des détails graphiques sur la violence.

Un homme a été déclaré non criminellement responsable d’avoir violemment tué sa petite amie il y a plus de deux ans après que le tribunal a appris qu’il l’avait attaquée dans leur maison de New Westminster, en Colombie-Britannique, lors d’un épisode « intensément ou hautement psychotique » peu de temps après avoir quitté l’hôpital de son propre chef.

Andywele Carlan Mullings, alors âgé de 42 ans, a tué Emily Appleyard avec un marteau dans leur cuisine le 2 mars 2021, un peu plus d’une heure après avoir quitté l’hôpital Lions Gate alors qu’une infirmière pensait qu’il avait besoin de soins médicaux urgents.

« Cette affaire implique des circonstances profondément tragiques », a écrit la Cour suprême de la Colombie-Britannique, Martha Devlin, dans sa décision vendredi.

« Je suis conscient que cette décision ne remédiera pas au sentiment de douleur et de souffrance que vous avez enduré et que vous continuerez d’endurer en raison des événements tragiques … et de la perte d’Emily Appleyard », a ajouté le juge, s’adressant aux personnes présentes dans la salle d’audience. affecté par le décès de la victime.

Le juge a examiné des photos, des textes, des déclarations, des appels téléphoniques, des dossiers médicaux et d’autres preuves « complètes » pendant le procès alors que le tribunal a entendu des détails sur le comportement de Mullings avant et après le meurtre. Mullings avait déjà admis avoir tué Appleyard, ce qui laissait au juge le soin de déterminer s’il n’était pas pénalement responsable en raison d’un trouble mental.

Aucun antécédent de trouble mental jusqu’à une semaine avant le meurtre

Le tribunal a appris que Mullings n’avait montré aucun signe de maladie mentale jusqu’à peu de temps avant le meurtre. Sa famille, son employeur et la mère de ses deux enfants ont déclaré qu’il n’avait jamais reçu de diagnostic de trouble mental.

En février, la santé mentale de Mullings a commencé à se détériorer. Il a dit à la mère de ses enfants qu’il s’inquiétait pour leur sécurité et s’est présenté chez elle malgré ses assurances que les enfants allaient bien, a déclaré le tribunal.

La police l’a arrêté dans la nuit après qu’il ait refusé de partir.

Mullings est retourné au domicile de ses enfants pour récupérer sa voiture le lendemain. Il s’est excusé auprès de son ancien partenaire mais « a soutenu que quelqu’un voulait lui faire du mal, à ses enfants et à lui-même ».

« [The children’s mother] a décrit le comportement de Mullings comme paniqué, frénétique et maniaque, et elle n’a pas été en mesure de donner un sens à ce qu’il disait. »

Au cours des 48 heures suivantes, le comportement de Mullings s’est aggravé. Le jugement a déclaré qu’il avait dit à sa tante que quelqu’un essayait de le tuer avec un « poison lent », téléphonant plus tard à son patron le 1er mars pour lui dire qu’il croyait que cette personne était Appleyard.

« Au cours de cet appel téléphonique, Mme Appleyard est venue au téléphone et a dit à M. Haddad qu’elle n’avait jamais vu ce côté de M. Mullings auparavant », indique le jugement.

« [The boss] était tellement préoccupé par le comportement de M. Mullings qu’il a exhorté Mme Appleyard à appeler la police ou l’ambulance. »

Bien que son comportement se soit poursuivi toute la nuit, Mullings est parti travailler à son chantier de construction sur la Rive-Nord vers 6 h 40 le 2 mars.

Appleyard a ensuite téléphoné à la police pour demander un contrôle de bien-être.

Mullings quitte l’hôpital

Les agents qui ont répondu au chantier de Mullings l’ont convaincu de se rendre volontairement à l’hôpital Lions Gate de North Vancouver.

Une infirmière qui a évalué Mullings juste avant 11 heures du matin a déclaré qu’il « avait besoin de soins urgents et d’une attention médicale rapide et qu’il devait être évalué par un psychiatre ».

« Malheureusement, avant de pouvoir être admis, M. Mullings a quitté LGH à 11h19 », indique le jugement.

Appleyard est venu le chercher et l’a ramené à leur domicile de Princess Avenue. Elle a envoyé un SMS à la tante de Mullings après leur arrivée à 12h19.

« Il est de retour à la maison maintenant et semble redevenu lui-même. Il n’a aucun souvenir de ce qu’il a dit. Merci beaucoup », lit-on dans le message.

En quelques instants, Mullings a battu Appleyard avec un marteau et a publié une photo graphique de la scène sur Facebook. Un locataire vivant dans la suite à l’étage a appelé le 911 après avoir entendu un cri et est descendu pour trouver le corps d’Appleyard.

Mullings a été arrêté vers 14 heures avec son bracelet d’hôpital toujours au poignet.

« Dans ses relations avec la police après son arrestation, M. Mullings a continué à exprimer une croyance délirante selon laquelle il avait été empoisonné, que quelqu’un essayait de le tuer et qu’il « essayait de rester en vie », car il était la victime. « , indique le jugement.

Il a ensuite été accusé de meurtre au deuxième degré.

Mullings souffrant de « maladie psychotique aiguë »

Un expert médico-légal qui a interrogé Mullings a découvert qu’il souffrait d’une « maladie psychotique aiguë » au moment de l’infraction. Le trouble schizophréniforme est une maladie dont les symptômes ressemblent à ceux de la schizophrénie, mais qui dure entre un mois et six mois plutôt que toute la vie.

« Il existe des preuves accablantes pour établir qu’en raison de son trouble mental, M. Mullings n’avait pas la capacité mentale de savoir que ses actions étaient moralement répréhensibles », a écrit Devlin.

« Par conséquent, je conclus que M. Mullings n’est pas pénalement responsable pour cause de troubles mentaux. »

Mullings est détenu dans un hôpital psychiatrique médico-légal jusqu’à ce qu’une commission d’examen examine son cas. Après une audience, Mullings recevra une libération inconditionnelle, une libération conditionnelle ou sera condamné à rester dans l’établissement.