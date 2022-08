Un homme a pris des otages dans une banque au Liban. La foule est venue le soutenir.

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

L’incident a reflété une profonde frustration au Liban face à une crise économique qui ne cesse de s’aggraver. Depuis 2019, il y a eu des limites ad hoc sur le montant de devises fortes que les déposants peuvent retirer, un effort pour éviter une ruée sur les banques et un effondrement du système financier. Cette politique a conduit à des vagues de protestations à l’échelle nationale, appelant à l’abolition de la classe politique dynastique du pays et à la fin de la corruption endémique.

“Cela s’appelle de la légitime défense”, a ajouté Chamoun. « Ça fait trois ans qu’ils nous privent de notre argent et il leur dit ‘mon père est malade’. Que peuvent-ils vouloir de plus ? »

Le défunt père de Chamoun et sa mère étaient tous deux employés de banque. Sa mère a pris sa retraite deux ans avant que la crise n’éclate et elle a vu leurs économies être enfermées dans une institution dans laquelle elle travaillait depuis plus de 40 ans.

Hassan Moghnieh, le chef de l’Association des déposants au Liban, qui a également servi de médiateur dans les négociations, a déclaré que le tireur avait pris huit otages : six employés, le directeur de la succursale bancaire et un client. Il a rejeté les offres de la banque de 5 000 $, 10 000 $ et 30 000 $, acceptant finalement que 35 000 $ soient donnés à son frère en échange de sa livraison et de la libération des otages.