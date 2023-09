Un homme a poignardé son chien à la tête et l’a laissé mourir dans le désert : police

Un propriétaire de chien fait face à des accusations après avoir battu et poignardé son animal avant de le laisser pour mort dans le désert du Nevada lors d’une tentative d’euthanasie ratée, a annoncé la police.

Wayne Johnson, 76 ans, de Spokane, Washington, a été arrêté le 14 septembre à Laughlin, Nevada, accusé de torture malveillante pour tuer un animal, a déclaré la police métropolitaine de Las Vegas (LVMPD) aux médias locaux.

Johnson a déclaré aux autorités qu’il avait battu son chien, nommé Kea, à la tête avec un marteau pour la rendre inconsciente avant de la poignarder à la tête et de lui trancher la gorge, a indiqué la police. Il a quitté Kea, dans le désert du Nevada, pour se faire manger par des animaux sauvages « parce que c’était le cercle de la vie », selon des documents judiciaires obtenus par la station locale KSNV. Il a déclaré à la police qu’elle « devenait trop vieille et malade et qu’il voulait la rabaisser », indique le rapport d’arrestation.

Une femme a trouvé un chien qui saignait, identifié plus tard comme étant Kea, près des routes Nevada Telephone Cove et Red Hill peu après 11 h 40 le 18 mars. Kea a survécu à l’attaque mais a été euthanasié à The Animal Foundation plusieurs jours plus tard, selon les médias locaux citant LVMPD. .

Une bande de police est photographiée sur une scène de crime à Half Moon Bay, en Californie, le 24 janvier 2023. Wayne Johnson, 76 ans, de Spokane, Washington, a été arrêté après avoir poignardé son chien à la tête et lui avoir tranché la gorge avant de la laisser pour morte. dans le désert du Nevada, a indiqué la police.

Samantha Laurey / AFP/Getty



Même si les médias locaux affirment que la police a dû mener plusieurs entretiens téléphoniques avec Johnson, qui vit hors de l’État, on ne savait pas au moment de la publication pourquoi son arrestation avait pris près de six mois.

Semaine d’actualités Mercredi, nous avons contacté par e-mail et Facebook le LVMPD et la Animal Foundation pour plus d’informations.

La police a également reçu un appel le 18 mars de la femme qui a déclaré avoir trouvé un « gros chien brun » dans une zone désertique de Laughlin. L’appelant a déclaré que le chien avait subi de multiples blessures, notamment de nombreux coups de couteau à la tête et qu’il avait la gorge tranchée « au moins deux fois ». L’appelant, que la police n’a pas identifié, a déclaré que le chien était amical mais « semblait désorienté », selon le rapport d’arrestation.

Kea a été transportée pour traitement et stabilisée par le personnel vétérinaire de The Animal Foundation, mais le chien a dû être opéré et une sonde d’alimentation dans la gorge. Après avoir survécu plusieurs jours après l’opération, Kea a dû être euthanasiée en raison de la gravité de ses blessures.

Le personnel de la Animal Foundation a trouvé une puce électronique à Kea, qui a identifié son propriétaire comme étant Johnson. Le LVMPD l’a contacté et il a déclaré aux policiers qu’il avait attaqué son animal de compagnie, a indiqué la police.

Après avoir appris que son chien avait survécu et qu’il était stable après l’opération, Johnson a déclaré aux agents du LMVPD « qu’il était dommage qu’ils gaspillent tout cet argent pour un chien mourant », indique le rapport d’arrestation.

Johnson a déclaré aux autorités que son chien était vieux, atteint d’un cancer et qu’il y avait du sang dans ses urines. Cependant, la Animal Foundation a par la suite rejeté ses affirmations, affirmant que leurs tests n’indiquaient pas que Kea avait un cancer ou des problèmes urinaires, selon la station locale FOX5.

Johnson a déclaré qu’il avait emmené Kea faire une randonnée près de Nevada Telephone Cove Road, où il a déclaré qu’ils avaient de « bons » souvenirs de randonnées précédentes ensemble. Au cours de ce voyage en mars, a-t-il déclaré à la police, il avait tenté de tuer Kea en la frappant avec un marteau, puis en lui tranchant la gorge. Il a également déclaré aux policiers qu’il avait grandi dans une ferme et qu’il avait l’habitude d’abattre des animaux, ajoutant qu’il était parti lorsqu’il pensait avoir « fini le travail », selon le rapport d’arrestation.

Johnson a déclaré à la police qu’il coopérerait à leur enquête, mais a déclaré qu’il pensait qu’il n’avait rien fait de mal et qu’il ne pensait pas avoir commis de crime.