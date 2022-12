Un homme a peut-être attaqué sa belle-famille dans le canton de Crète pour un «divorce tumultueux» avec leur fille: des flics – Shaw Local

Un homme de 36 ans a peut-être attaqué sa belle-famille pour un «divorce tumultueux» entre lui et leur fille, ainsi que pour avoir dû se présenter en prison pour purger une peine liée à une précédente arrestation pour batterie domestique contre sa femme , a indiqué la police.

La belle-mère de 66 ans de l’homme de 36 ans a été libérée de l’hôpital après avoir été soignée pour plusieurs coups de couteau subis jeudi lors de l’incident du canton de Crète, selon le bureau du shérif du comté de Will.

Le beau-père de 68 ans reste hospitalisé dans un état critique pour plus d’une douzaine de coups de couteau, a indiqué la police.

Le suspect de 36 ans reste également hospitalisé pour plusieurs coups de couteau, a indiqué la police.

“Aucune accusation n’a été portée, car le délinquant est toujours dans un état critique”, a déclaré le chef adjoint du shérif du comté de Will, Dan Jungles.

Vers 15h20 vendredi, la police a révélé que des députés et des détectives avaient été informés du mobile possible de l’attaque.

Le suspect avait été en colère contre sa belle-famille au sujet de son “divorce tumultueux actuel entre lui et leur fille” et d’avoir dû se présenter en prison vendredi pour purger sa peine liée à une précédente arrestation pour coups et blessures domestiques contre sa femme, a indiqué la police.

Les beaux-parents ont été emmenés dans des hôpitaux de la région de Chicago après l’attaque de jeudi soir, et le suspect a été transporté par avion dans un hôpital de la région de Chicago pour y être soigné, a indiqué la police.

L’attaque s’est produite à 18 h 41 lorsque les députés ont répondu à un rapport faisant état d’une fusillade dans le bloc 2600 de Shady Grove Court dans le canton de Crète. La zone est à environ 40 miles à l’est de Joliet et est proche de la frontière entre l’Illinois et l’Indiana.

Les députés ont trouvé trois personnes nécessitant des soins médicaux immédiats, ont déclaré les responsables du shérif.

À l’intérieur de la résidence, les députés ont trouvé une femme de 66 ans et un homme de 68 ans saignant abondamment avec de multiples blessures.

Un homme de 36 ans du Wisconsin se trouvait également à l’intérieur de la résidence.

“Une arme à feu a peut-être été tirée à l’intérieur et à l’extérieur de la maison, mais il ne semble pas que quelqu’un ait été touché par des coups de feu”, ont déclaré les responsables du shérif.

Les députés ont pris des mesures vitales pour les trois victimes, qui ont ensuite été emmenées à l’hôpital pour y être soignées.

“Les services de police locaux et d’État ont pu entrer en contact avec d’autres membres de la famille, et tous sont en sécurité”, a déclaré la police.