Un homme a perdu ses dents et s’est cassé la mâchoire, a déclaré un responsable de la Cour suprême. Le député responsable de l’incident va maintenant être envoyé en prison

Un ancien adjoint du shérif de Caroline du Sud va aller en prison après avoir été reconnu coupable d’usage excessif de la force lors d’une arrestation violente, selon le Bureau du procureur du 5e circuit.

Vendredi, un jury a jugé l’ancien Bureau du shérif du comté de Kershaw député Johnathan Goldsmith coupable de délit de deuxième degré voies de fait et coups et blessures ainsi que faute professionnelle accusations, a indiqué le bureau du procureur dans un communiqué de presse.

Goldsmith était condamné à un an au sein du Département des services correctionnels de Caroline du Sud, selon le communiqué.

L’incident s’est produit le 15 octobre 2020, a déclaré le bureau du procureur.

Goldsmith a été envoyé pour enquêter sur un véhicule suspect garé à Église baptiste d’Abneyselon le communiqué. Goldsmith a trouvé la voiture et son occupant, qu’il a fouillé après avoir vu un étui à pistolet vide sur le siège passager, a déclaré le bureau du procureur.

Il a ensuite demandé à l’homme de placer ses mains derrière son dos pour retenir le défendeur, mais alors que Goldsmith essayait de fixer les menottes, l’homme a retiré son bras droit, selon le communiqué.

Goldsmith a ensuite frappé l’homme à la tête et au cou avant d’utiliser une technique de trébuchement, provoquant l’effondrement de l’homme au sol, a indiqué le bureau du notaire. Des images de caméras corporelles et une caméra de surveillance de l’église ont filmé Goldsmith en train de donner plusieurs coups de poing à l’homme alors qu’il était au sol menotté, mettant finalement l’homme KO, selon le communiqué.

L’homme a repris connaissance environ une minute plus tard et a résisté activement lorsque Goldsmith a tenté de le placer dans le véhicule de patrouille, ce qui a conduit à une lutte de 5 à 6 minutes au cours de laquelle Goldsmith a électrocuté la victime avec un Taser, l’a frappée à plusieurs reprises, l’a aspergée de gaz poivré et l’a frappée avec une matraque, puis a fermé de force la porte du véhicule sur le pied de l’homme, a déclaré le bureau du procureur. Goldsmith a fermé la porte sur les jambes de la victime à plusieurs reprises, selon les mandats d’arrêt partagés par le Division de l’application de la loi de Caroline du Sud.

Après l’agression, les services médicaux d’urgence du comté de Kershaw sont arrivés sur place et ont découvert que Sims avait perdu deux dents, qu’ils ont récupérées avant de l’emmener dans un hôpital de la région, selon le communiqué. Un scanner effectué à l’hôpital a révélé que la victime souffrait d’une mâchoire cassée à deux endroits, a déclaré le bureau du notaire.

« Ce n’est PAS une conduite acceptable de la part d’un adjoint du KCSO », a déclaré le shérif du comté de Kershaw, Lee Boan, en 2020. «Ce qui m’a encore plus choqué « C’est que mon adjoint n’a pas immédiatement porté secours ni appelé à l’aide médicale. »

En novembre 2020, le bureau du shérif a déclaré Goldsmith avait été renvoyéet le bureau du procureur a demandé à SLED de mener une enquête criminelle. À la suite d’une enquête, Traîneau chargé Goldsmith en janvier 2021.

« L’une de mes tâches dans ce rôle est de protéger les citoyens du 5e circuit contre les pratiques policières abusives », a déclaré l’avocat Byron Gipson dans le communiqué. « Il s’agit du cas d’un policier qui a pris une série de mauvaises décisions le 15 octobre 2020, pour lesquelles il est désormais tenu responsable. Ses actions ne reflètent pas celles du bureau du shérif du comté de Kershaw ou des forces de l’ordre dans leur ensemble. »

Goldsmith était un adjoint décoré et, en décembre 2019, il a été nommé Adjoint de l’année de la Fondation du shérif du comté de Kershawa rapporté le Chronicle-Independent.

Gipson et l’avocat adjoint Paul Walton ont poursuivi l’affaire.

« Nous sommes ravis de la décision du jury de tenir Johnathan Goldsmith responsable », a déclaré Walton. « Les forces de l’ordre travaillent très dur chaque jour pour servir et protéger la communauté. Les actions de cet agent ne reflètent pas ce que représentent les forces de l’ordre. En octobre 2020, il a trahi la confiance du public et il a été tenu responsable de cela. »