Un homme a perdu du poids en mangeant des crêpes

Un PDG d’une soixantaine d’années a utilisé un « jumeau numérique » qui lui donne des recommandations sur ce qu’il faut manger.

Il a mis son diabète de type 2 en rémission en suivant les recommandations de l’application en matière de régime alimentaire et d’exercice.

Il apprécie toujours les crêpes et en prépare une version hyperprotéinée avec des œufs et de la farine d’amande.

Il y a trois ans, Devlin Donaldson ne savait pas qu’une rémission du diabète était possible. On lui avait diagnostiqué un diabète de type 2 quelques années auparavant, à la suite d’un accident vasculaire cérébral, et il se sentait plutôt désespéré quant à la gestion de son état.

« Je pensais que le diabète était quelque chose avec lequel on vivait toute sa vie », a-t-il déclaré à Business Insider. « Une fois que vous l’avez eu, vous l’avez eu. »

Il avait même essayé de prendre Ozempic pendant environ 10 mois. Bien qu’il ait perdu entre 5 et 10 livres avec les injectables hebdomadaires, cela ne l’a pas beaucoup aidé à contrôler sa glycémie, « mais à ce moment-là, j’avais en quelque sorte abandonné et je ne suivais pas vraiment un régime alimentaire utile », a-t-il déclaré. .

Quand il a commencé à utiliser une application de « jumeau numérique » pour l’aider à stabiliser sa glycémie et à suivre sa nourriture, ses exercices, son sommeil et ses médicaments, tout a rapidement changé.

En l’espace de six mois, Donaldson a perdu plus de 40 livres, a mis son diabète en rémission, a abaissé sa tension artérielle et son taux de cholestérol et a réduit sa réserve de médicaments.

Devlin Donaldson

En chemin, il a découvert de nouvelles façons de manger plus saines. Il commence ses repas avec plus de légumes comme le brocoli et le chou-fleur, et mange des noix au lieu d’aliments ultra-transformés lorsqu’il a besoin d’une collation rapide.

Mais il est également heureux d’annoncer qu’il n’a pas dû renoncer aux crêpes. Il les fait juste un peu différemment maintenant.

« Le monde du diabète a toujours été très déroutant et relégué à « oh, eh bien, voici ce bonbon sans sucre que vous pouvez manger » », a déclaré Donaldson. « Sans dire : ‘Voici comment embrasser la vie.' »

L'application Twin donne des informations sur l'évolution de votre glycémie après un repas. Les diététistes affirment que ces informations ne sont pas nécessairement utiles aux personnes ayant un métabolisme régulier, mais qu'elles sont utiles lorsque vous souffrez de diabète.

Il dit que la nouvelle recette de crêpes qu’il utilise est adaptée au diabète et « meilleure que toutes les choses que j’avais auparavant et que je pensais ne jamais pouvoir abandonner ».

Il est également riche en protéines – et pas seulement provenant des œufs. Sa recette utilise de la farine d’amande qui, bien que légèrement plus dense en calories que la farine ordinaire, contient également plus de deux fois plus de protéines et quatre fois la fibre ! La farine d’amande est également un excellent choix pour les personnes diabétiques : en raison de son faible indice glycémique, elle n’entraîne pas d’augmentation de la glycémie.

Les crêpes contiennent 7 ingrédients, dont de la farine riche en protéines et beaucoup d’œufs.

Vous en avez probablement déjà quelques-uns dans votre cuisine :

3 gros œufs

2 cuillères à soupe d’extrait de vanille

½ tasse de lait entier

½ cuillère à café de stévia

¼ cuillère à café de sel casher

2 tasses de farine d’amande blanchie finement moulue (8 oz)

1 cuillère à café de bicarbonate de soude

Spray d’huile d’avocat pour la plaque chauffante

Directions: