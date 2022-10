Un homme a passé à tort 21 ANS en prison pour viol et meurtre de filles de 8 et 10 ans après avoir été condamné à tort en Norvège

Un condamné qui a purgé à tort 21 ans de prison pour le viol et le meurtre de deux jeunes filles a été innocenté de ses crimes.

Viggo Kristiansen, aujourd’hui âgé de 43 ans, a été faussement reconnu coupable du meurtre de Stine Sofie Sorstronen, huit ans, et de Lena Slogedal Paulsen, 10 ans.

L’abandon des charges, à la suite d’un réexamen des preuves, a été qualifié d'”erreur judiciaire la plus grave” en Norvège.

Les corps de Stine et Lena ont été retrouvés morts après être allés nager dans un lac dans une zone boisée du sud du pays.

Le jour de leur meurtre, le 19 mai 2000, les deux filles étaient allées rendre visite à leurs pères, qui vivaient dans le même immeuble près du bois où se trouvait le lac.

Kristiansen a été condamné par deux tribunaux différents en 2001 et 2002 à une peine maximale possible de 21 ans avec possibilité de prolongation.

Un tribunal de l’époque a appris que Kristiansen avait attiré le couple dans une zone isolée tout en faisant semblant de chercher des chatons perdus.

Le verdict affirmait que Kristiansen avait violé les filles avant de les poignarder à la fois à la poitrine et au cou.

Leurs corps nus ont été retrouvés couverts de feuilles et cachés entre deux gros rochers, tandis que leurs maillots de bain imbibés de sang ont été fourrés dans un tuyau d’évacuation boueux à proximité.

Il aurait été aidé par son co-accusé Jan Helge Andersen, qui a déclaré au tribunal à l’époque que Kristiansen était le principal auteur.

Mais les nouvelles enquêtes auraient indiqué que Kristiansen n’était pas du tout impliqué et que les crimes étaient uniquement l’œuvre d’Andersen.

La nature horrible des meurtres a provoqué une onde de choc dans toute la Norvège, où de tels crimes violents sont très inhabituels.

Mais lorsque l’affaire a été rouverte l’année dernière, le témoignage d’Andersen a été discrédité, après qu’il a été démontré que des preuves ADN n’étayaient pas son insistance sur le fait que plusieurs personnes avaient été impliquées dans les meurtres.

Le nouveau rapport a également noté que le téléphone de Kristiansen était bien loin de la scène du crime au moment où il aurait commis les meurtres.

Le procureur général Jon Sigurd Maurud a déclaré aux journalistes: “L’affaire a eu des conséquences profondément tragiques, en particulier pour Kristiansen – qui a purgé plus de 20 ans de prison et a donc été privé d’une grande partie de sa vie – et pour ses proches.

“Je veux donc, au nom de l’accusation, présenter mes excuses les plus sincères pour l’injustice qui a été infligée.”

C’est ce qu’on attend depuis 20 ans Svein Kristiansen

Les forces de police norvégiennes qui ont mené l’enquête à l’époque se sont également excusées.

Le père de Kristiansen, Svein Kristiansen, a fait une déclaration émouvante après avoir appris l’innocence de son fils.

Il a déclaré à la publication norvégienne VG : “C’est ce que nous attendons depuis 20 ans. Enfin, nous croyons en ce que nous défendons depuis le début.

“C’est juste un grand plaisir. Enfin, nous pouvons aller de l’avant avec l’intégration de Viggo dans la société”, a-t-il ajouté.

Kristiansen a été libéré de prison l’année dernière et pourrait être en droit de demander une indemnisation de plus de 30 millions de couronnes norvégiennes (2,5 millions de livres sterling) à l’État, selon son avocat.

“Si la cour d’appel prononce un acquittement, ce sera l’un des plus grands scandales judiciaires de l’histoire norvégienne”, a déclaré la juge Emilie Enger Mehl aux journalistes.

Andersen, qui a été condamné à une peine de prison plus légère de 19 ans pour avoir coopéré avec les enquêteurs à l’époque, fait maintenant face à de nouvelles enquêtes sur ses actions, a ajouté le procureur.

Cela vient après que le frère de Stine, Kristoffer, a parlé publiquement pour la première fois du meurtre de sa sœur.

Il a déclaré à la chaîne de télévision norvégienne NRK qu’il avait été ravagé par la culpabilité de la mort de sa sœur pendant plus de deux décennies, expliquant qu’il était censé aller nager avec les deux filles le jour de leur disparition.

Mais au lieu de cela, il était rentré chez lui pour construire un nouvel ordinateur avec son père, disant aux filles d’aller nager seules.

La façon dont la police a mené ses enquêtes sur les “meurtres de Banaheia” a été critiquée à l’époque, après avoir découvert que les flics appliquaient des techniques de questions suggestives controversées, tenant des “conversations informelles” avec Andersen avant l’arrivée de son avocat.

Pendant ce temps, l’interrogateur a dit à Andersen que la police “savait” qu’il y avait plus d’un auteur dans les meurtres et lui a suggéré que Kristiansen était peut-être impliqué.

L’agent du FBI Gregg McCrary a témoigné devant le tribunal en 2011 et a déclaré à propos de la technique d’interrogatoire de la police : “C’est une façon très alarmante d’interroger un témoin. La police ne doit jamais donner le nom d’éventuels auteurs ou poser des questions suggestives”.

Il a ajouté qu’il semblait évident qu’Andersen avait été “guidé” pour impliquer Kristiansen puisque son témoignage avait changé d’interrogatoire en interrogatoire.

Gisli Gudjonsson, professeur de psychologie médico-légale au King’s College de Londres, a également écrit dans son rapport que l’interrogateur initial de la police “a très probablement ruiné l’affaire”.