Un HOMME au Brésil a eu «son pénis et ses testicules coupés et nourris à WILD PIGS» après avoir prétendument tenté de violer sa nièce.

L’homme non identifié de 36 ans de la région du Minas Gerais au Brésil a été « puni » par le petit ami et le cousin de la femme après qu’il aurait tenté d’avoir des relations sexuelles avec elle en état d’ébriété.

Le pénis et les testicules d’un homme auraient été « coupés » près de cette ferme dans la région du Minas Gerais au Brésil Crédit: Newsflash

Le chirurgien Felipe Lobo a déclaré: « C’était comme quelque chose qui sortait d’une scène d’un roman de Dante » Crédit: Newsflash

Les deux suspects ont depuis été arrêtés, tandis que l’homme a été transporté à l’hôpital où des médecins ont soigné ses horribles blessures.

Le délinquant se serait saoulé dans sa ville natale d’Olhos D’Agua et aurait tenté d’avoir des relations sexuelles avec sa nièce.

Elle aurait réussi à repousser ses avances et a fui les lieux avant que l’accusé ne rentre chez lui et s’endorme.

Les rapports suggèrent qu’au lieu d’alerter la police, le petit ami de la femme de 20 ans et son cousin étaient furieux et étaient déterminés à se venger.

Ils ont ensuite demandé à l’homme s’il pouvait les rejoindre dans un champ de canne à sucre à proximité où ils prévoyaient de stériliser des porcs.

Lorsque l’homme s’est présenté, les deux hommes l’ont attaqué et, après l’avoir battu sans connaissance, ils ont enlevé son pantalon et ont procédé à lui couper le pénis et les testicules.

Quand il est revenu, l’homme a été horrifié par ce qui s’était passé et a réussi à se battre pour rentrer chez lui où il a sonné l’alarme.

Il a été emmené en ambulance dans un hôpital à 50 kilomètres (31 miles) d’Olhos D’Agua où des médecins choqués ont pu arrêter l’hémorragie et lui sauver la vie.

Les chirurgiens ont alors eu du mal à reconstruire ses voies urinaires et ont déclaré qu’il n’y avait aucun espoir de remplacer tout ce qu’il avait perdu.

Selon un policier local, la force a recherché l’organe manquant mais ne l’a pas trouvé – pensant qu’il avait effectivement été mangé par les animaux.

Le chirurgien Felipe Lobo, qui a soigné l’homme, a déclaré: «C’était comme quelque chose qui sortait d’une scène d’un roman de Dante.

«Son pénis et son scrotum avaient été sectionnés et ses organes génitaux externes étaient complètement absents.

«Tout ce que nous pouvions faire, c’était endiguer le saignement, lui donner une transfusion sanguine et nettoyer la plaie.

L’homme prend désormais des antibiotiques et pourra quitter l’hôpital dans deux à quatre jours.

On ne sait toujours pas s’il fera face à des accusations pour le viol présumé.