Personne n’aime laisser tomber son smartphone, mais imaginez faire tomber un smartphone d’un avion. Cela est arrivé à un réalisateur de documentaires brésilien nommé Ernesto Galiotto, qui filmait quelque chose sur son iPhone 6 depuis un avion lorsque les vents forts l’ont emporté, entraînant une chute de près de 2000 pieds. Cependant, à la grande surprise de tous, l’iPhone 6 a survécu à la chute. Plus encore, la caméra n’a jamais cessé d’enregistrer et tout l’automne est en vidéo, ce qui n’est rien d’autre qu’un gros flou.

L’incident a été rapporté pour la première fois par le média brésilien G1. Galiotto survolait une plage située à Rio De Janerio pour l’un de ses projets. Tout en tenant son iPhone 6s d’une seule main afin de capturer quelque chose de la fenêtre de l’avion, les vents violents ont arraché le téléphone de sa main, entraînant la chute. Cependant, le smartphone a rapidement été localisé sur l’application Find My et à la grande surprise de tout le monde, l’iPhone 6s était toujours allumé et fonctionnait correctement. Il était situé sur une plage et a été retrouvé dans un état presque intact. « J’avais confiance que je le récupérerais. Je me suis dit: ‘S’il n’est pas tombé dans l’eau, nous le trouverons. Pendant quelques mètres, j’aurais pu heurter une personne – et, à cette hauteur, je volais A 2 000 pieds, ça allait être une tragédie, pouvez-vous imaginer? Mais ce n’était pas une tragédie, ça avait beaucoup d’émotions », a déclaré Galiotto dans le rapport du G1.

L’appareil a survécu à la chute avec seulement quelques rayures. Il était dans une coque en silicone transparente ordinaire avec un simple protecteur d’écran. Le protecteur d’écran semblait être la seule victime de la chute massive.

Il est important de noter que ce n’est pas la première fois qu’un iPhone tombe d’un avion et survit. Il a été rapporté l’année dernière qu’un photographe était en tournée aérienne dans le sud de l’Islande lorsqu’il a laissé tomber son iPhone 6s. Le photographe islandais a cependant récupéré son iPhone 13 mois plus tard.