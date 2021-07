Un homme à la retraite de 70 ans pédale pour fournir des produits essentiels à Hyderabad

Au milieu d’une pandémie qui fait rage, les guerriers du coronavirus tentent d’aider ceux qui en ont besoin. Dans toutes les tranches d’âge, les volontaires viennent aider en fournissant des articles essentiels à tous ceux qui en ont besoin, certains avec l’aide d’ONG locales ou de groupes de personnes ou d’autres par eux-mêmes. Parmi eux se trouve également KR Srinivas Rao, 70 ans, qui a fait des courses sur son vélo pour livrer des médicaments, des rations et d’autres produits de première nécessité aux personnes âgées ou à toute personne qui ne peut pas quitter son domicile pendant la pandémie, a rapporté le Times of India.

Rao est un employé à la retraite d’Air India et fait également partie d’un groupe local de bénévoles appelé les Hyderabad Relief Riders. Il est également impliqué dans la vérification de l’authenticité des demandes. Il vit à West Marredpally et a répondu à des demandes qui se trouvent dans un rayon de six à sept kilomètres de sa résidence et, dans certaines situations particulières, dépense même de l’argent pour acheter l’essentiel de sa propre poche.

« Je veux faire le peu que je puisse faire pour la société. Chaque fois que je vais livrer, je me fais un devoir de voir leur état et de faire ma part », a déclaré Rao, cité par TOI.

Il a déclaré que bien que sa femme ait eu des appréhensions à ce sujet au début, elle est venue plus tard et a été coopérative depuis lors, mais ses enfants, qui sont tous basés à l’étranger, ne sont pas encore pleinement d’accord avec lui pour sortir de la pandémie.

Passionné de fitness, Rao utiliserait le vélo pour se déplacer dans et autour de la ville et jouerait également au tennis de table tous les jours pendant 2 heures. Il dit qu’il a également vu des personnes essayer d’abuser de leurs services même si elles pouvaient se rendre elles-mêmes dans les magasins. « Lorsque je rencontre de tels cas, je les conseille et les encourage à sortir et à acheter pour leurs besoins », a-t-il déclaré.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici