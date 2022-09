Un homme à la recherche d’un médium publie une annonce sans informations de contact, laisse Internet perplexe

Un panneau d’affichage sur une route très fréquentée de Manchester, au Royaume-Uni, a fait tourner pas mal de têtes pour une publicité qui y était apposée. L’annonce a été mise en ligne le 18 août et est apparue sur les réseaux sociaux quelques jours plus tard. C’était une annonce pour un médium. Mais ce n’est pas ce qui rendait l’annonce particulière. Ce qui a déconcerté les gens, c’est qu’il n’y avait aucune information de contact mentionnée dans l’annonce.

La bannière a été développée et affichée par une entreprise de signalisation appelée Mandomedia. La société a déclaré avoir été approchée par un homme mystérieux qui voulait imprimer une publicité pour un médium. La personne n’a fourni aucune information de contact car, selon elle, un vrai médium saurait comment et où la contacter.

L’annonce disait: “Psychic Wanted – Vous savez où postuler”. Le texte, en gros caractères blancs, était écrit sur un fond noir. Le cadre se composait également d’un triangle vert pointant vers le haut. La photo de l’annonce a été partagée par un utilisateur sur Twitter. Regarde:

Repéré à Manchester. Psychique recherché. pic.twitter.com/ID9UpH2xVo – Andrew Bloch (@AndrewBloch) 23 août 2022

S’adressant à Manchester Evening News, Steve Baxter, de Mandomedia.com, a déclaré: «Nous avons été contactés par une personne pour placer cette annonce à la recherche d’un médium. Au départ, nous pensions que c’était une blague, mais l’individu a expliqué qu’il était profondément sérieux et qu’il voulait trouver un véritable médium. Il a ajouté: “Ils ont estimé que la meilleure façon de le faire serait de publier une annonce” psychique recherché “sans informations de contact, car un bon médium saurait exactement quand, où et comment les contacter.”

Steve a émis l’hypothèse que l’individu avait peut-être trébuché sur des imposteurs ou voulait «avoir des éclaircissements sur son avenir», mais il n’était toujours pas clair pourquoi la personne avait besoin d’un médium. “Nous ne savons pas. Mais nous sommes sérieusement investis dans cette expérience et ce serait incroyable si cela fonctionnait réellement », a déclaré Steve. La publicité a laissé les passants à la recherche des raisons et de la logique qui sous-tendait son impression et sa mise en place sur un grand panneau d’affichage noir.

