Un homme a introduit clandestinement des papillons de « taille exceptionnelle » aux États-Unis et les a vendus en ligne, selon le gouvernement fédéral

Après qu’un homme ait perdu une licence qui lui permettait d’importer et d’exporter des animaux sauvages, il a secrètement introduit en contrebande des insectes morts d’une valeur de plus de 200 000 dollars, y compris des papillons protégés de « taille exceptionnelle », ont déclaré les procureurs fédéraux.

L’homme de 75 ans, de Long Island, New York, est accusé d’avoir vendu spécimens de papillons à ailes d’oiseaux – connus pour leurs « ailes angulaires et leur vol semblable à celui d’un oiseau » – et leurs insectes auprès des clients en ligne aux États-Unis et dans le monde, selon les procureurs et un acte d’accusation déposé le 10 octobre.

Certains des spécimens d’ailes d’oiseaux morts qu’il a introduits en contrebande étaient des ailes d’oiseaux de Goliath, selon l’acte d’accusation. Le Aile d’oiseau Goliath, originaire de Nouvelle-Guinée dans le Pacifique occidental, est « l’une des plus grandes espèces de papillons au monde », selon le Florida Museum. Les ailes d’oiseaux Goliath mâles sont reconnaissables à leurs ailes colorées en vert, or et noir, tandis que les papillons femelles ont des ailes brunes, crème et jaunes.

En vertu de la loi américaine, vous avez besoin d’une licence pour importer et exporter légalement des espèces sauvages à des fins commerciales, y compris des spécimens morts, selon les procureurs, qui ont déclaré que toutes les expéditions d’animaux sauvages doivent également être déclarées au US Fish and Wildlife Service.

L’homme de New York a obtenu une licence en 2016 qui lui permettait de gérer légalement une entreprise commerciale « d’importation, d’exportation, d’achat et de vente d’animaux sauvages, y compris d’espèces protégées de papillons », ont indiqué les procureurs.

Cependant, sa licence a été suspendue par le FWS en octobre 2022, selon les procureurs. On ne sait pas pourquoi.

Plus tard dans le mois, l’homme a envoyé un e-mail à un co-conspirateur le 27 octobre, disant « au diable l’USFWS… c’est un gang d’orangs-outans », selon l’acte d’accusation.

L’homme est accusé d’avoir ordonné à son co-conspirateur d’étiqueter les expéditions d’animaux sauvages qu’il lui avait envoyées comme des « décorations murales » ou des « créations en papier origami », indique l’acte d’accusation.

D’autres co-conspirateurs ont reçu des instructions similaires de la part de l’homme dans le but de « dissimuler (son) projet », qui a duré d’octobre 2022 à septembre 2023, ont indiqué les procureurs.

L’acte d’accusation accuse l’homme de complot visant à introduire clandestinement des espèces sauvages aux États-Unis, de faire entrer et sortir clandestinement des espèces sauvages des États-Unis et de violations de la loi Lacey liées au faux étiquetage et au trafic d’animaux sauvages, a annoncé le bureau du procureur américain pour le district oriental de New York en octobre. .10 communiqué de presse.

Les informations concernant la représentation légale de l’homme ne figuraient pas dans les archives judiciaires au 11 octobre.

Selon les procureurs, le Loi Lacey aide à interdire le trafic illégal d’espèces sauvages et « exige que les expéditions d’espèces sauvages soient correctement étiquetées ».

Dans le cadre de l’acte d’accusation de cet homme, les procureurs demandent « la confiscation de plus de 1 000 papillons, mites et autres insectes qui auraient fait l’objet d’un trafic illégal », selon le communiqué.

Papillons à ailes d’oiseaux protégés par la CITES

Les papillons à ailes d’oiseaux sont protégés par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, ont noté les procureurs dans le communiqué.

Lorsque l’homme de New York faisait du trafic d’ailes d’oiseaux, l’espèce était spécifiquement protégée par l’Annexe II de la CITES, selon l’acte d’accusation.

Les espèces inscrites à l’Annexe II de la CITES « sont pas nécessairement menacé d’extinction mais cela pourrait le devenir à moins que le commerce ne soit étroitement contrôlé », selon la CITES.

Le les plus grands papillons du monde sont des ailes d’oiseaux de la reine Alexandra originaires du nord de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, rapporte le Musée d’histoire naturelle de Londres. Ces papillons ont une envergure qui peut atteindre plus de 10 pouces de long.

Si l’homme de New York est reconnu coupable de contrebande, il pourrait être condamné à une peine allant jusqu’à 20 ans de prison fédérale, ont indiqué les procureurs.

