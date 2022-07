Un homme a été tué pour une “pierre magique qui transforme le fer en or” dans le Chhattisgarh : rapport

Un homme de 70 ans a été tué dans le district de Janjgir-Champa au Chhattisgarh, prétendument par dix personnes qui cherchaient une “pierre magique” qui, selon elles, les rendrait riches, a déclaré mardi un responsable de la police. La victime, identifiée comme «baiga» (guérisseur autoproclamé) Babulal Yadav, faisait elle-même partie de la quête superstitieuse, a déclaré Umesh Sahu, officier du poste de police (SHO) du poste de police de Janjgir.

« Le principal accusé Tekchand Jaiswal (49 ans) et neuf autres ont été arrêtés lundi. Jaiswal, un habitant du village de Lohrakot, avait appris à la fin de l’année dernière que le “parasmani patthar” (une soi-disant pierre magique qui peut transformer n’importe quel objet en fer en or) était présent dans la maison du villageois Avtar Singh », a-t-il déclaré.

“Jaiswal est entré en contact avec Yadav et le duo a fait irruption dans la maison d’Avtar et y a trouvé une pierre étincelante. Ils croyaient que c’était la soi-disant pierre magique. La pierre a disparu le lendemain matin et Jaiswal a réuni neuf associés après avoir découvert que Yadav avait gardé la pierre pour ses rituels », a-t-il ajouté.

Le 8 juillet, l’accusé a emmené Babulal Yadav dans une jungle voisine, tandis qu’une équipe s’est rendue chez lui et a pillé 23 000 ₹ en espèces et en bijoux, a déclaré le responsable.

« Ils ont tué et enterré Yadav dans la jungle. Une enquête s’est concentrée sur Jaiswal, qui a conduit la police à l’autre accusé. Le corps de Yadav a été exhumé et une nouvelle enquête est en cours », a déclaré le SHO.

