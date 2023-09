Un homme a été arrêté pour le meurtre de 4 personnes retrouvées dans une maison du Maine. Les autorités enquêtent également sur des fusillades sur les autoroutes qui, selon elles, sont liées

CNN

Un homme de 34 ans a été arrêté mardi soir en lien avec le meurtre de quatre personnes retrouvées mortes plus tôt dans la journée dans une maison de Bowdoin, dans le Maine, ont annoncé les autorités.

Ces meurtres semblent être liés à une série de fusillades sur une autoroute à proximité qui ont blessé trois conducteurs – dont un grièvement – ​​peu après la découverte des quatre corps, a indiqué la police d’État.

L’homme arrêté a été identifié par la police de l’État du Maine comme étant Joseph Eaton.

Eaton a été emmené à la prison régionale de Two Bridges et comparaîtra pour la première fois devant le tribunal plus tard dans la semaine, a annoncé la police d’État dans un communiqué de presse mardi soir. Les responsables ont déclaré mercredi que, pour le moment, Eaton n’était accusé que des meurtres.

CNN n’a pas encore été en mesure d’identifier un avocat pour Eaton.

« Les enquêteurs travailleront toute la nuit sur plusieurs scènes et continueront d’interroger les personnes impliquées dans cet incident », a indiqué la police d’État dans le communiqué de presse.

La police n’a pas partagé de détails sur le mobile possible des deux incidents ni sur les quatre personnes retrouvées mortes dans la maison.

Dans une déclaration sur Twitter, la gouverneure du Maine, Janet Mills, a déclaré : « Comme les gens du Maine, je suis choquée et profondément attristée – les actes de violence comme ceux que nous avons vécus aujourd’hui ébranlent profondément notre État et nos communautés.

La police de l’État du Maine s’est rendue mardi matin au domicile de Bowdoin, où elle a trouvé les quatre victimes décédées à l’intérieur, a déclaré le lieutenant de police de l’État Randall Keaten lors d’une conférence de presse plus tôt mardi.

Peu de temps après, les autorités ont reçu des informations faisant état de plusieurs véhicules touchés par des tirs sur la I-295 dans la région de Yarmouth, à environ 40 minutes de Bowdoin.

Trois personnes ont été abattues alors qu’elles conduisaient et ont été transportées à l’hôpital, a indiqué la police de l’État. Au moins un de ces trois personnes se trouvait dans un état critique mardi, ont ajouté les autorités.

« Nous avons des véhicules qui ont été touchés par des tirs directs partout et sur lesquels nous recevons des rapports, donc si quelqu’un a des trous dans ses véhicules, veuillez nous contacter afin que nous puissions assurer un suivi », a déclaré Keaten.

Les victimes retrouvées dans la maison de Bowdoin et les fusillades sur l’autoroute sont liées, a déclaré Keaten, ajoutant qu’il n’y avait aucune menace pour le public.

Les quatre corps ont été transportés au bureau du médecin légiste en chef à Augusta, où des autopsies détermineront les modalités et la cause du décès, a indiqué la police de l’État.

Les autorités ont demandé à toute personne ayant été témoin de quelque chose ou ayant des informations sur les incidents de mardi matin de nous contacter.

« Beaucoup de choses se sont passées ce matin entre ces deux scènes et ce sont les gens à qui nous voulons parler, ces gens qui ont été touchés par cela », a déclaré Keaten, ajoutant que les autorités continuaient de travailler sur plusieurs scènes touchées et de recueillir davantage d’informations.