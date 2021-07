Un homme a escroqué une chanteuse pop chinoise dans un scandale d’agression sexuelle

BEIJING (AP) – Un homme a avoué avoir fraudé une chanteuse pop sino-canadienne, Kris Wu, après avoir accusé un adolescent d’avoir eu des relations sexuelles avec elle alors qu’elle était ivre, a annoncé jeudi la police de Pékin.

L’annonce a ajouté une tournure étrange à un scandale qui a coûté à Wu des contrats d’approbation avec des marques telles que Porsche et Bulgari. L’ancien membre du groupe de garçons coréen EXO a nié l’accusation, ce qui a provoqué une vague de soutien à la femme en ligne et des critiques de Wu.

Un homme qui a vu des rumeurs sur l’incident en ligne a contacté la femme en juin et a obtenu des informations qui lui ont permis de se faire passer pour son avocat, a indiqué la police dans un communiqué. Il n’a donné aucune indication que la femme était accusée d’avoir participé à la fraude.

L’homme a convaincu la mère de Wu d’envoyer 500 000 yuans (77 000 dollars) à la femme, puis, se faisant passer pour l’avocat de Wu, a tenté de persuader la femme de lui envoyer l’argent, selon le communiqué. Il a déclaré qu’il avait tenté en vain d’obtenir 2,5 millions de yuans supplémentaires (390 000 $) de la famille.

L’homme, identifié uniquement par le nom de famille Liu, a été arrêté dimanche à Nantong, près de Shanghai, après que la mère du chanteur se soit plainte à la police que la famille avait été victime d’une fraude, selon le communiqué du Bureau de la sécurité publique de Pékin. Il a dit qu’il a avoué.

La femme avait été citée par le portail Internet NetEase disant que Wu l’avait encouragée à trop boire lors d’une fête en décembre et qu’elle s’était réveillée dans son lit. Dans une déclaration sur son compte de réseau social, Wu a déclaré avoir rencontré la femme mais a nié l’avoir encouragée à boire et a déclaré que d’autres parties de son compte n’avaient pas eu lieu.

La femme aurait déclaré que d’autres femmes lui avaient dit que Wu les avait séduites avec des promesses d’emplois et d’autres opportunités.

La police enquête sur les allégations selon lesquelles Wu « a trompé à plusieurs reprises des jeunes femmes dans des relations sexuelles », selon le communiqué de la police.

Les marques ont rompu les liens avec Wu au lendemain du rapport NetEase, reflétant leur sensibilité à l’égard de l’opinion publique après que le Parti communiste au pouvoir a suscité la colère contre les marques de chaussures et de vêtements en représailles aux informations occidentales faisant état d’atteintes aux droits humains dans la région à majorité musulmane du Xinjiang, dans le nord-ouest. .

Wu, connu en chinois sous le nom de Wu Yifan, a grandi à Guangzhou dans le sud de la Chine et à Vancouver, en Colombie-Britannique. Il a joué avec EXO en 2012-14 et a ensuite lancé une carrière solo.

En tant qu’acteur, il est apparu en 2017 dans « XXX: Return of Xander Cage » et dans deux succès au box-office chinois, « Mr. Six » et « Journey to the West: The Demons Strike Back ».

