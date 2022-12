Un homme a crié “Kanye 2024” lors d’une attaque antisémite contre un New-Yorkais juif, selon la police

Des images de surveillance montrent le suspect dans un incident antisémite tenant son vélo avec une remorque attachée. (Échec au crime NYPD)

Le NYPD a déclaré qu’un homme accusé d’une attaque antisémite avait crié “Kanye 2024” dans l’acte.

Le suspect a frappé et insulté un Juif à Central Park mercredi, a annoncé la police.

Kanye West, ou Ye, a déchiqueté sa réputation avec sa récente adhésion vocale à l’antisémitisme.

Pour plus d’histoires, rendez-vous sur www.BusinessInsider.co.za.

Un homme accusé d’une attaque antisémite contre un Juif à Central Park a crié “Kanye 2024” en frappant, a indiqué le NYPD.

Les remarques étaient une référence apparente à la série de déclarations antisémites de Ye, officiellement connu sous le nom de Kanye West, qui accompagnait son annonce qu’il voulait être le prochain président américain.

Dans un e-mail à Insider, le NYPD a déclaré que le suspect était un homme dans la quarantaine et a attaqué l’homme de 63 ans qui se promenait dans Central Park à 19h37 mercredi.

Le suspect l’a frappé à la tête par derrière, a indiqué la police, projetant l’homme sur le sol dur où il s’est cassé la main et s’est ébréché une dent.

Il s’est rendu dans un hôpital local dans un état stable, a indiqué la police.

L’agresseur a fait des remarques antisémites, selon la police, puis a utilisé un vélo pour partir. Le NYPD a déclaré qu’il avait crié “Kanye 2024” en partant.

La surveillance a représenté un homme dans la zone avec un vélo, une remorque et une pancarte indiquant “Hungry Disabled”.

L’agresseur présumé avait une pancarte indiquant “Hungry Disabled” attachée à la remorque de son vélo. (Échec au crime NYPD)

Ye s’est fait un paria avec son adhésion publique à l’antisémitisme ces derniers mois.

En octobre, Twitter a supprimé un de ses tweets qui disait qu’il était “going death con 3 on JUIF PEOPLE” dans une référence brouillée à DEFCON, le système de préparation utilisé par l’armée américaine.

Le 1er décembre, le rappeur est apparu avec le nationaliste blanc Nick Fuentes sur L’émission Infowars d’Alex Jones, au cours de laquelle il a fait l’éloge d’Adolf Hitler et des nazis. Le même jour, Ye a tweeté une image montrant une croix gammée nazie à l’intérieur d’une étoile de David juive, le conduisant à être suspendu de Twitter.

En réponse, Le président Joe Biden a condamné l’antisémitisme dans un tweet. “Nos dirigeants politiques devraient dénoncer et rejeter l’antisémitisme partout où il se cache”, a-t-il déclaré.

Plus tôt ce mois-ci, le NYPD a déclaré qu’il y avait eu 45 crimes de haine motivés par l’antisémitisme à New York en novembre, soit plus du double de l’année précédente, par The Jerusalem Post.

Le NYPD a déclaré que son groupe de travail sur les crimes haineux enquêtait sur l’attaque mais, dimanche, n’avait arrêté personne.