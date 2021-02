Un avocat de 35 ans qui rentre de Dubaï à Manchester pour se marier est accusé d’avoir agressé sexuellement une femme en lui caressant la cuisse sur un vol Emirates.

Arjmand Ghafoor, 35 ans, a été arrêté pour agression sexuelle lorsque l’avion a atterri à l’aéroport de Manchester.

Ghafoor était assis sur le siège de la fenêtre lorsque la femme a remarqué qu’il était « assez agité », a déclaré un procès.

Alors qu’elle essayait de lire son livre, il a « touché » l’extérieur de sa jambe, avant de saisir l’intérieur de sa cuisse, a appris Manchester Crown Court.

M. Ghafoor aurait alors dit à la femme: «Si vous pensez que mon comportement est inapproprié, veuillez me le dire.

Arjmand Ghafoor, 35 ans, de Cheapside à Birmingham, est accusé d’avoir peloté la femme assise à côté de lui sur un vol de Dubaï à Manchester en décembre 2018

Plus tôt, les jurés ont entendu, elle lui a dit de «l’arrêter».

Il lui avait précédemment dit qu’il était un avocat qui travaillait à Dubaï et retournait au Royaume-Uni pour se marier, a-t-on dit.

M. Ghafoor, de Cheapside à Deritend, Birmingham, nie deux infractions d’agression sexuelle.

Kathryn Johnson, poursuivante, a déclaré que l’incident présumé s’était produit en décembre 2018 lorsque la femme – qui ne peut être nommée pour des raisons juridiques – se trouvait sur un vol Emirates à destination de Manchester.

Mme Johnson a déclaré: « Quand ils sont montés à bord de l’avion pour la première fois, le siège côté hublot était vide, M. Ghafoor s’est alors approché et il a dit qu’on lui avait attribué le siège fenêtre », a-t-elle déclaré.

« Il a proposé d’échanger son siège, mais l’offre a été refusée car son partenaire préférait le siège côté couloir.

L’agression sexuelle présumée a eu lieu sur un vol d’Emirates de Dubaï à Manchester en décembre 2018. Ghafoor a été arrêté pour agression sexuelle à son arrivée au Royaume-Uni.

« Il est alors devenu évident pour la femme que M. Ghafoor semblait agité pendant le vol et elle a d’abord pensé qu’il était un avion nerveux.

« Il semblait impatient de boire un verre, voulait se lever plusieurs fois pour pouvoir aller aux toilettes et elle pensait qu’il semblait toujours prendre beaucoup de temps dans les toilettes. »

Le tribunal a entendu que M. Ghafoor avait entamé une conversation avec la femme alors qu’elle tentait de lire son livre.

Mme Johnson a déclaré: « À ce stade, les lumières de la cabine se sont atténuées. Elle sentit alors M. Ghafoor toucher l’extérieur de sa cuisse.

« Elle a pensé que c’était un accident, mais a ensuite senti M. Ghafoor saisir l’intérieur de sa cuisse avec trop de pression pour que ce soit un contact accidentel.

Elle lui a dit d’arrêter et il a répondu en disant: « Si vous pensez que mon comportement est inapproprié, dites-le-moi ».

Ghafoor, un avocat enregistré, revenait de Dubaï (photo) à Manchester pour se marier

Elle a répondu en disant: « Je viens de faire ça ». »

Le partenaire de la femme, qui était assis à côté d’elle, ne savait pas ce qui s’était passé alors qu’il regardait un film, a-t-on dit au tribunal.

Après avoir parlé au personnel de cabine, elle a été déplacée vers un siège différent, ont entendu les jurés.

Elle a déclaré qu’elle ne voulait pas le dire à son partenaire car elle « ne savait pas comment il réagirait », a déclaré le tribunal.

Mme Johnson a déclaré: « L’accusation prétend qu’il s’agissait d’attaques délibérées et intentionnelles. »

Après l’atterrissage de l’avion à l’aéroport de Manchester, M. Ghafoor a été arrêté, ont entendu les jurés.

Il a nié avoir touché la femme, qu’il avait bu ou qu’il était «agité», selon le tribunal.

M. Ghafoor a déclaré qu’il s’était endormi et que les sièges à côté de lui étaient vides à son réveil, a appris le jury.

Donnant des preuves, la femme a déclaré: « Il était agité, assez hostile, très nerveux et il avait son téléphone hors tension. Il n’avait pas l’air d’avoir raison.

«Il est allé aux toilettes pendant une vingtaine de minutes et les gens frappaient à la porte.

«Il est retourné à son siège et je me sentais tellement anxieux que je ne pouvais pas lire mon livre – je me sentais dans un tel état d’anxiété que je ne pouvais pas.

Elle a dit qu’ils avaient eu une courte conversation avant que les « lumières s’éteignent » et qu’elle « le sentît la toucher ».

La femme a dit: «Au début, j’ai pensé:« Est-ce qu’il sait qu’il fait ça? ».

« Ensuite, j’ai ressenti plus de pression qui était intentionnelle et il a volontairement frotté le haut de ma cuisse.

«Quand j’ai pris conscience, je lui ai dit« arrête ». C’était comme une caresse frottante.

« J’étais sous le choc et je me sentais très émotionnellement dépassée et je me sentais très très vulnérable.

« Je n’ai pas dit à mon partenaire car je ne savais pas comment il réagirait – je ne voulais pas causer de problème. »

Le procès continue.