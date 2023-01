Un homme “a aidé l’oligarque à échapper aux sanctions en renommant le yacht Tango en Fanta”

Le yacht de 90 millions de dollars et de 255 pieds a été saisi en Espagne en avril dernier par les autorités américaines (Photo: AP) Un Britannique a été arrêté et accusé d’avoir aidé un oligarque russe à échapper aux sanctions imposées pour ses liens étroits avec Vladimir Poutine. Richard Masters, 52 ans, et son co-accusé russo-suisse Vladislav Osipov, 51 ans, auraient tenté de cacher le lien de Viktor Vekselberg avec son yacht Tango de 255 pieds. Le couple, qui dirigeait une entreprise de yachts à Palma de Majorque, en Espagne, dirigeait Tango pour Vekselberg. Mais les États-Unis ont placé Vekselberg sous sanctions en avril 2018, après l’annexion de la Crimée par la Russie, et renforcé les mesures contre lui en mars dernier, après l’invasion de l’Ukraine. Le Royaume-Uni, l’Australie et la Pologne se sont joints à Washington pour saisir les actifs de Vekselberg et imposer des interdictions de voyager le même mois. Le ministère américain de la Justice a accusé Masters et Osipov de continuer à gérer Tango malgré ces sanctions. Le couple aurait imaginé un complot pour dissimuler le propriétaire du yacht de 90 millions de dollars (73 millions de livres sterling), qui comprenait le changement de son nom en « Fanta ». Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

Masters a été arrêté pour avoir prétendument continué à gérer Tango après que son propriétaire ait été placé sous sanctions (Photo : Facebook) On prétend également que Masters et Osipov ont utilisé le système financier américain pour créer une structure complexe de fausses sociétés afin de cacher la propriété. Le stratagème aurait également aidé à dissimuler aux banques les centaines de milliers de livres de paiements que Vekselberg recevait. Les États-Unis ont saisi Tango en avril dernier et ont accusé Masters et Osipov de complot en vue de frauder les États-Unis et de commettre des infractions contre les États-Unis, violant la loi internationale sur les pouvoirs économiques d'urgence et le blanchiment d'argent. Masters a été arrêté par la Guardia Civil espagnole vendredi dernier, mais Osipov est toujours en liberté.



Vladislav Osipov a également été inculpé mais il n’a pas encore été attrapé et arrêté par les autorités



Viktor Vekselberg a été sanctionné après l'annexion de la Crimée et l'invasion de l'Ukraine (Photo: Getty) L'avocat américain Matthew Graves a déclaré: «Les facilitateurs du contournement des sanctions permettent aux oligarques soutenant le régime de Vladimir Poutine de bafouer la loi américaine. "Les États-Unis ne permettront pas que leurs institutions financières et leurs personnes soient manipulées ou fraudées au profit de ceux qui soutiennent une guerre illégale." Le directeur du groupe de travail du département KleptoCapture, Andrew Adams, a déclaré: "Les entreprises et les dirigeants ont le choix: ils peuvent participer à l'effort mondial pour éradiquer la corruption, les violations des sanctions et le blanchiment d'argent, et profiter des avantages d'une coopération rapide et complète; ou ils peuvent, comme Osipov et Masters l'auraient fait, tenter de se protéger eux-mêmes et leurs clients derrière un voile de fraude. "Ces hommes ont pris leurs décisions et sont maintenant confrontés aux conséquences d'une tentative ratée de tirer profit d'une entreprise criminelle transnationale sophistiquée, plutôt que de s'y opposer."

