Deux minutes de silence seront observées lundi à travers le Royaume-Uni à la fin des funérailles nationales de la reine Elizabeth à l’abbaye de Westminster, donnant au public britannique l’occasion de rendre hommage au défunt monarque.

Le palais de Buckingham a publié jeudi les détails des funérailles d’État qui auront lieu pour Elizabeth lundi avant son inhumation privée. Les funérailles nationales auront lieu à 6 h HE.

Edward William Fitzalan-Howard, le responsable des arrangements, a déclaré que les funérailles et les événements des prochains jours sont destinés à “unir les gens à travers le monde et à trouver un écho auprès des personnes de toutes confessions, tout en exauçant sa majesté et le souhait de sa famille de payer un raccord hommage à un règne extraordinaire.”

Le cercueil de feu la reine sera transporté à travers le cœur historique de Londres, de l’abbaye de Westminster à l’arche de Wellington, près du palais de Buckingham, dans une calèche tirée par des chevaux, avec le roi Charles et d’autres membres de la famille royale marchant derrière.

Le cercueil sera ensuite conduit dans le corbillard d’État à Windsor pour un service d’inhumation à la chapelle Saint-Georges près du château de Windsor, où le cercueil sera descendu dans la voûte royale et le cornemuseur du souverain jouera une lamentation, l’archevêque de Canterbury Justin Welby prononcera la bénédiction et l’assemblée chantera que Dieu sauve le roi.

REGARDER l Les obligations se forment en file d’attente pour voir le cercueil de la reine: La reine est en état après avoir quitté le palais de Buckingham pour la dernière fois La reine Elizabeth repose maintenant en état à Westminster Hall à Londres après un cortège funèbre, qui comprenait la famille royale, qui a déplacé son cercueil du palais de Buckingham. Beaucoup de ceux qui regardent décrivent avoir été submergés par l’émotion.

Les membres de la famille royale organiseront ensuite un service funéraire privé à la chapelle commémorative du roi George VI, où la reine sera enterrée avec son défunt mari, le prince Philip, décédé l’année dernière.

Les funérailles d’État doivent réunir quelque 2 000 invités, dont des chefs d’État et d’autres dignitaires, dont le premier ministre canadien Justin Trudeau et la gouverneure générale Mary Simon.

La mort d’Elizabeth lors de sa retraite d’été bien-aimée au château de Balmoral le 8 septembre a mis fin au règne de 70 ans du monarque.

Forme de lignes massives

Le Westminster Hall, vieux de 900 ans, est désormais au centre des événements, car la reine reste en état jusqu’à lundi. Des milliers de personnes ont déjà rendu hommage, défilant devant le cercueil drapé de l’étendard royal et surmonté d’une couronne incrustée de diamants.

Des milliers d’autres ont fait la queue toute la nuit pour défiler devant son cercueil dans la salle. Des gens vieux et jeunes, vêtus de costumes sombres ou de jeans et de baskets, marchaient en un flot continu vers la salle historique, où Guy Fawkes et Charles Ier ont été jugés, où les rois et les reines ont organisé de magnifiques banquets médiévaux, et où les monarques précédents se sont couchés en état .

Keith Smart, ingénieur et vétéran de l’armée britannique, a essuyé ses larmes en quittant la salle. Il avait attendu plus de 10 heures pour avoir la chance de dire au revoir.

Les membres du public serpentent à travers les lignes bouclées jeudi à Londres pour rendre hommage à feu la reine à Westminster Hall. (Emilio Morenatti/Associated Press)

“Tout le monde dans la foule s’est comporté de manière impeccable. Il n’y avait pas de malveillance, tout le monde était ami. C’était fantastique”, a-t-il déclaré. “Et puis, pour entrer dans cette pièce et voir ça, je me suis juste effondré à l’intérieur. Je ne me suis pas incliné – je me suis agenouillé par terre, sur mes genoux, j’ai incliné la tête devant la reine.”

La file d’attente pour voir la reine allongée en état s’étendait sur près de six kilomètres après Tower Bridge. La ligne serpentait le long de la rive sud de la Tamise, puis sur un pont menant au Parlement. Des milliers de personnes dans la file ne se souciaient pas des heures d’attente.

REGARDER l Charles en mesure de rassembler divers groupes, déclare Perry Bellegarde : Le roi Charles “emprunte la bonne voie” en matière de réconciliation, déclare l’ancien chef national de l’APN “Le roi Charles a reconnu les effets du colonialisme. Donc, il s’engage sur la bonne voie. Mais, je vais aussi regarder ses actions.” L’ancien chef national de l’Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde, a déclaré qu’il surveillerait de près les actions du roi Charles en matière de protection des terres et des eaux.

“Je suis contente qu’il y ait eu une file d’attente parce que cela nous a donné le temps de voir ce qui nous attendait, nous a préparés et a absorbé toute l’atmosphère”, a déclaré la professionnelle de la santé Nimisha Maroo. “Je n’aurais pas aimé si j’avais dû me précipiter.”

Le roi Charles passerait du temps dans sa résidence de Highgrove dans l’ouest de l’Angleterre et ne devrait pas être en public jeudi. Charles a eu des appels avec le président américain Joe Biden et le président français Emmanuel Macron et s’adresse à une multitude de dirigeants mondiaux.

REGARDER l Les effets du colonialisme persistent, encadrant les réactions africaines aux Royals : L’héritage compliqué de la reine Elizabeth en Afrique La mort de la reine Elizabeth a déclenché une série d’émotions mitigées en Afrique où des siècles de colonisation britannique ont laissé un héritage douloureux. Alors que certains l’aimaient et l’admiraient, d’autres disent que son décès ne doit pas occulter les graves préjudices subis à l’époque de l’empire.

Héritier du trône, le prince William et son épouse, Kate, princesse de Galles, visiteront le domaine de Sandringham de la famille royale dans l’est de l’Angleterre pour voir certains des hommages laissés par les sympathisants.

Vendredi soir, le roi Charles et ses frères et sœurs veilleront pendant 15 minutes sur le cercueil de leur mère, car il se trouve en l’état à Westminster Hall.