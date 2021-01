Comme ce fan l’a mis dans un tweeter, « Bonne journée Steve Kornacki à tous ceux qui célèbrent. »

«Que vos kakis soient repassés», un autre pesé, « et vos manches retroussées proprement. »

Pour ceux qui sont confus, non, ce n’est pas Steve Kornacki‘l’anniversaire de. Et le 5 janvier ne marque ni anniversaire ni jour férié. Mais, pour les fans qui regardent avec impatience le pays, il est une occasion spéciale – parce que mardi marque le second tour des élections au Sénat en Géorgie et cela signifie que le correspondant bien-aimé de NBC et MSNBC revient sur sa carte de confiance.

Si vous n’avez pas allumé les nouvelles lors de l’élection présidentielle de 2020, il est probable que vous ayez manqué les tableaux de vote et l’analyse de la carte uniques de Kornacki alors qu’il gardait les fans informés de la façon dont la course se déroulait pratiquement à la seconde. Équipé d’une paire de kakis signature et d’une carte numérique à écran tactile pour faire des cercles et faire des calculs rapides avec une ferveur indéniable, Kornacki avait rapidement conquis son propre fan club. Repérez les titres « Le petit ami de Twitter », « Map Daddy » et « Chart Throb ».