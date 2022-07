Un hommage à l’un des plus grands et des plus beaux de F1

C’était en 2013, par un après-midi chaud et poussiéreux d’octobre. Plus de 60 000 fans ont applaudi vigoureusement alors qu’une voiture de course à moteur V8 hurlant avec Red Bull sur les côtés tournait le dernier virage du dernier des 60 tours et hurlait sur la ligne d’arrivée pour remporter le GP d’Inde pour la 3e fois consécutive.

Alors que son équipe hurlait de joie et que ses rivaux applaudissaient d’admiration à contrecœur, le pilote a arrêté la voiture n°1 en un claquement de doigts, puis a effectué 3 “beignets” – des rotations à 360 degrés sur place – alors que la frénésie de la foule atteignait un crescendo.

Au milieu de la fumée des pneus qui ajoutait déjà à la brume typique de Delhi, sursauta un petit Allemand. Il tomba à genoux, se prosterna devant sa bête, courut vers la foule, escalada la clôture et lança ses gants à ses fans adorateurs.

L’histoire s’est faite. Sebastian Vettel a été champion du monde – pour la quatrième fois.

Personne de sensé à l’époque n’aurait pensé que ce serait aussi bon que jamais pour le prodige de Heppenheim en Allemagne; celui apparemment destiné à battre les records de sa propre idole et sans doute le GOAT de F1 – Michael Schumacher. Pourtant, la F1 peut être un sport cruellement capricieux et les changements de réglementation à venir l’année prochaine ont annoncé l’ascension d’un nouveau roi des pistes du nom de Lewis Hamilton.

Dans les années de domination de Mercedes qui ont suivi, il est souvent facile d’oublier et de saper l’impact que Sebastian Vettel a eu sur le sport. Mais à 9 ans de son sommet vertigineux en GP indien, Vettel reste toujours le plus grand tirage au sort de la F1, comme en témoigne la façon dont son annonce de retraite unique qui a cassé Internet pour la deuxième fois jeudi (la première, lorsqu’il a rejoint Instagram plus tôt dans la journée, après des années à jurer de rester en dehors des réseaux sociaux et de protéger sa vie privée).

La carrière de Vettel peut être divisée en deux époques parfaitement symétriques. Il y a eu ses deux années de formation à Torro Rosso, où nous avons aperçu pour la première fois le talent explosif de Vettel. Sa première victoire, entraînant une voiture en retard vers une victoire sensationnelle dans une Monza détrempée en 2008, reste peut-être la meilleure de tous les temps. Cela a été suivi par les 6 années de rêve dans l’équipe Red Bull, où ses réalisations restent inégalées à ce jour – le plus jeune champion du monde, le plus de victoires en une saison (13), le plus de victoires consécutives (9), le plus de pôles en une saison (15 ), et surtout 4 championnats du monde.

Puis vinrent les années Ferrari. Ayant déjà réalisé tout ce qu’il pouvait dans Red Bull, Vettel rêvait d’imiter son héros d’enfance Michael Schumacher en ramenant la gloire à la Scuderia. Il est passé très près en 2017 et 2018 – le seul pilote à avoir vraiment défié Hamilton à cette époque – mais des erreurs et des stratégies d’équipe errantes ont fait en sorte que le rêve reste un rêve.

Éclipsé par le talent émergent de Charles Leclerc dans les deux années qui ont suivi, Vettel a choisi de voir sa carrière chez Aston Martin – l’équipe autrefois connue sous le nom de Force India. Il y a eu des éclairs de génie indiscutables, mais une équipe en difficulté et une voiture médiocre ont envoyé le message qu’il était peu probable que Seb atteigne à nouveau ces hauteurs remarquables.

Et donc il a appelé à quitter. Mais Sebastian laisse ce sport bien plus que statistiquement parmi les 4 meilleurs pilotes de tous les temps. Alors que le champagne du podium a diminué ces dernières années, les applaudissements ont continué à affluer alors que Sebastian est devenu un véritable ambassadeur du sport ainsi que du besoin de changement dans ce monde.

A LIRE AUSSI| CWG 2022 : PV Sindhu et Manpreet Singh dirigent l’Inde à la cérémonie d’ouverture des Jeux du Commonwealth de Birmingham

Avec son grand rival devenu ami Hamilton, Vettel a fait campagne pour plus d’inclusivité dans le sport et a audacieusement porté des équipements et des casques Pride dans des pays aux records en matière de droits de l’homme comme le Moyen-Orient.

Au cours des deux dernières années, Vettel a défendu la cause de l’environnement comme aucun autre pilote ne l’a jamais fait – qu’il s’agisse de rester après les courses pour nettoyer les déchets dans les tribunes ou de pousser la F1 à adopter des carburants plus durables pour réduire son empreinte carbone.

En tant que directeur de la Grand Prix Drivers ‘Association, Vettel a joué un rôle déterminant dans la promotion de la sécurité des pilotes à un point tel que ses fans réclament maintenant son retour au sport dans un rôle administratif après sa retraite.

Mais qu’il reste dans le paddock ou qu’il s’efface dans l’anonymat, Sebastian Vettel a assurément scellé sa place au panthéon des plus grands de la F1, sur et hors piste.

En tant que l’un de ces 60 000 fans hurlants dans les tribunes pour cette célébration emblématique du Grand Prix d’Inde 2013, je ne peux que dire – Danke Seb, pour les souvenirs et tout le meilleur pour votre prochaine course dans la vie.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici