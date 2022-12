Un hommage à Grant Wahl et à son héritage dans le monde du football

Laissez-moi vous raconter une histoire.

Une personne commence le travail de ses rêves à la base historique de l’écriture et du reportage sportifs en Amérique : Sports Illustrated. Il est nouveau dans cette industrie, remarquez – clairement inexpérimenté par rapport à ceux qui l’entourent. Malgré la bravade et la confiance qu’il peut penser posséder, il est toujours brut. Un mouton entrant dans la fosse aux lions. Il le sait et ils le savent, mais cette personne est déterminée à faire la différence.

Cette histoire ne concerne pas la personne, mais plutôt la lumière brillante qui finit par devenir son mentor, son collègue, son co-animateur, son confident – à travers le mauvais et le bon – et surtout, son bon ami.

Il s’appelait Grant Wahl.

Pour la plupart d’entre vous, Grant représentait le véritable cœur de l’écriture sur le football. Passionné, intrépide, brut, honnête et dévoué à une seule quête : dire la vérité et se connecter. Vous n’avez pas besoin que je vous dise à quel point cet homme a eu un impact sur l’industrie. C’est juste là, imprimé partout, exprimé partout, rapporté partout.

Les personnes qui ont travaillé ou interagi avec Grant Wahl disent la même chose en hommage au regretté journaliste : qu’il leur a ouvert les portes et les a aidés dans leur carrière. Avec l’aimable autorisation de Luis Miguel Echegaray

Cela allait aussi au-delà du journalisme; c’était un commentaire social à son meilleur. C’était la capacité de ne pas seulement parler du jeu ou du joueur, mais plutôt de ce qu’ils représentaient. Vous n’avez pas non plus besoin que je vous dise à quel point il était inspirant en tant que professionnel. Les jeunes écrivains du monde entier ont admiré ses pièces depuis ses débuts à Princeton.

Je ne suis pas là pour parler de ça. Je suis ici pour vous parler de la personne. L’être humain qui se souciait tant, peut-être trop, de tous les autres. Y compris moi.

Retour à Sports illustrés.

Quelques mois après son adhésion, la société a décidé de créer un spectacle pour les fans de football : la version numérique vidéo de Planet Fútbol. Grant ouvrirait naturellement la voie. Mais le premier souhait de Grant ? Pas le contenu, pas l’espace du studio ni la qualité des invités qu’il pouvait accueillir à la porte.

Il voulait un partenaire. Il me voulait. “Je crois que vous et moi pouvons créer quelque chose de vraiment unique ici, Luis Miguel. Votre voix est nécessaire”, a-t-il déclaré. J’ai toujours aimé la façon dont il prononçait mon nom avec ce ton gringo-argentin adopté.

Vous voyez où je veux en venir ? Grant était plus qu’un titan et l’une des voix les plus importantes de notre sport : il était un guerrier pour les voix qui voulaient être entendues. Il ne s’est pas contenté de parler du voyage ; il t’a ouvert le chemin. C’est pourquoi vous recevez tous ces messages sur les réseaux sociaux. Toutes ces voix merveilleuses et diverses rappelant leurs expériences avec Grant. Ils pointent tous vers une chose : son désir désintéressé de faire tu meilleur.

Le décès de Grant laisse un héritage dans le journalisme sportif et un vide dans le cœur de ceux qui l’ont connu. Avec l’aimable autorisation de Luis Miguel Echegaray

Je suis ici en ce moment, travaillant dans cette industrie et chez ESPN, grâce à lui.

Y a-t-il eu des moments tristes ? Des difficiles ? Bien sûr. Ai-je fait assez pour montrer ma Support? Étais-je assez bon ami pour l’aider ? Je porte ce poids pour le reste de ma vie parce que honnêtement je ne sais pas. Tout ce que je peux espérer, c’est qu’il regarde d’en haut et sourit, “Luis Miguel. S’il vous plaît. Arrête ça.”

Nous avons déjeuné il y a quelques mois à New York. Parlé des bons jours avec le podcast et des jours difficiles pendant la pandémie. Nous avons parlé de football, bien sûr. À propos de son amour pour sa femme, Céline, son frère et sa famille. Evidemment, des photos de ses chiens, Zizou et Coco. Grant avait perdu ses deux parents au cours des dernières années, et il connaît également mes propres expériences avec cela, car je les ai également perdus à un jeune âge. Nous sommes liés à tout cela et bien plus encore.

En fin de compte, je veux juste que vous sachiez que Grant était mon mentor, mon frère et mon ami, mais la chose merveilleuse à propos de lui, la caractéristique incroyablement unique est que lorsque vous l’avez rencontré, vous avez également ressenti cela. Peu importait que vous soyez un vétéran de 20 ans ou un stagiaire. Il se souciait de nous tous. Il croyait en nous tous.

Alors rappelons-nous comment il a vécu, avec l’espoir que nous vivons nos vies de la même manière.