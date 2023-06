Un homard orange extrêmement rare pêché dans la baie de Casco du Maine a une nouvelle maison – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

(CNN) — Une chose extrêmement rare, homard américain orange vif capturé plus tôt ce mois-ci dans la baie de Casco, dans le Maine, par un équipage de homards, a trouvé refuge au centre des sciences marines de l’Université de la Nouvelle-Angleterre.

Les chances d’attraper un homard orange sont d’une sur 30 millions, selon Charles Tilbourgun professeur de sciences marines de l’UNE qui a déclaré qu’il fondait cette estimation sur le total des débarquements annuels de homard et sur des rapports anecdotiques de homard orange.

Le homard était la première prise de la journée du 2 juin pour l’équipage du Deborah & Megan, un bateau de pêche commandé par Gregg Turner, a déclaré Tilburg à CNN.

Le homard orange vif est venu seul dans le piège du membre d’équipage Mandy Cyr, a déclaré Tilburg.

« J’ai tout de suite su que j’allais contacter UNE », a déclaré Cyr à CNN. « Ils ont pris notre dernier homard ‘Sprinkles’, un homard calicot, un autre homard sur 30 millions que nous avons pêché l’hiver dernier. »

Turner pêche au homard depuis qu’il est un jeune garçon et n’a vu que deux homards orange dans sa vie, selon Cyr, une homardière qui a travaillé par intermittence à bord du navire de Turner pendant cinq ans.

Après que le homard ait passé une brève nuit chez Turner’s Lobsters à Scarborough, dans le Maine, Cyr a contacté Lindsay Forettele coordinateur du laboratoire de l’UNE Centre des sciences de la mer Arthur P. Girard. Elle est connue dans toutes les communautés de pêcheurs et est souvent contactée pour des prises intéressantes, a déclaré Tilburg, directeur du centre des sciences marines.

Forrette a accepté de prendre le crustacé rare.

Le homard a 5 à 7 ans

La coloration du homard provient d’une mutation génétique qui affecte et empêche les protéines codées, a déclaré Tilburg. Le manque d’une ou plusieurs protéines peut se manifester par différentes couleurs, notamment le bleu, le jaune et, dans ce cas, l’orange.

« Les mutations dans ces gènes sont très rares », a déclaré Tilburg. « En plus de la génétique, l’environnement [and] le régime alimentaire semble également jouer un rôle.

Les homards américains orange peuvent être trouvés du sud de la Nouvelle-Angleterre jusqu’à la Nouvelle-Écosse au Canada, a déclaré Tilburg.

Ce homard orange particulier a entre 5 et 7 ans, pèse 1,03 lb et mesure 10,8 pouces de long – peut-être un peu plus léger car il lui manque une pince.

On ne sait pas comment la pince a été perdue, a déclaré Tilburg, notant que les homards perdent souvent des pinces lors de combats avec d’autres homards, lorsqu’ils sont attaqués par un prédateur ou lorsqu’ils muent.

Tilburg a déclaré que la griffe devrait éventuellement repousser, bien qu’il ne soit pas certain qu’elle corresponde à sa carapace orange.

« C’est la question à un million de dollars », a déclaré Tilburg. « Si la coloration est uniquement due à la génétique, elle devrait redevenir orange. Cependant, si une partie de la coloration était due à l’environnement ou au régime alimentaire, elle peut repousser d’une couleur différente en raison du nouvel environnement du homard.

« Les pinces de notre homard jaune ont repoussé avec une teinte bleuâtre », a-t-il déclaré.

« Choyés pour le reste de leur vie »

Le homard orange n’est pas le premier à trouver son chemin vers l’UNE, a déclaré Tilburg. Les crustacés donnés au centre des sciences marines sont principalement utilisés pour l’éducation et la sensibilisation, et ils sont « choyés pour le reste de leur vie », a déclaré Tilburg.

« Les homards rares, comme celui-ci orange vif, sont d’excellents ambassadeurs de l’éducation car ils suscitent tellement de curiosité », a déclaré Tilburg. « Comme nos étudiants et visiteurs ont la possibilité d’observer ces animaux de près, ils posent souvent des questions détaillées, et nous finissons par parler de tout, de l’histoire naturelle, de l’écologie et des écosystèmes marins aux aspects de la génétique, de la biologie cellulaire et de la physiologie. »

« Pour ce homard orange en particulier, nous sommes ravis d’observer et de documenter la repousse de sa pince manquante en temps réel », a déclaré Tilburg.

Jusqu’à présent, le homard orange « semble s’installer dans la vie au [center] bien », a déclaré Tilburg. Elle dîne de palourdes fraîches, appelées familièrement bateaux à vapeur, et Forrette a façonné un terrier artificiel pour reproduire les crevasses rocheuses favorisées par le homard sauvage, a déclaré Tilburg.

« Tout en mettant la touche finale à son terrier, ce homard était prêt à pincer quiconque s’approchait trop près – donc elle est assez fougueuse », a déclaré Tilburg.

Bien qu’elle n’ait pas encore de nom, le centre en a actuellement une liste courante – Mandarine, Creamsicle, Cayenne, Clémentine, Safran, Papaye, Carotte, Agrumes, Citrouille et Citron – et laissera les étudiants choisir celui qui leur convient le mieux elle, dit Tilburg.

Cyr a déclaré qu’elle n’avait pas encore visité la prise convoitée dans sa nouvelle maison, mais qu’elle prévoyait de le faire bientôt.

« Nous sommes très heureux de voir les progrès de sa griffe repousser et d’entendre parler de toutes les recherches qu’ils ont faites », a déclaré Cyr.

