Un HOA peut-il vous refuser des panneaux solaires ?

Un nombre record de personnes installent des panneaux solaires sur leur toit et, grâce aux prix élevés de l’énergieces panneaux continueront d’être beaucoup à long terme. Quelques personnes, comme les locataires, devra peut-être faire preuve d’un peu de créativité pour commencer à utiliser des panneaux solaires. D’autres, comme ceux qui font partie d’une association de propriétaires, ou HOA, pourraient avoir besoin de franchir un autre cerceau ou deux.

Les HOA exercent un certain contrôle sur ce qui peut et ne peut pas se produire dans un quartier particulier. L’achat d’une maison dans l’un de ces quartiers nécessite d’adhérer au HOA, qui perçoit des frais pour maintenir certains équipements communautaires, comme les piscines ou les terrains de jeux. Mais les HOA peuvent également avoir leur mot à dire sur l’apparence de l’extérieur de votre maison et sur les améliorations que vous pouvez apporter, le tout au nom de la protection des valeurs de propriété. Cela signifie qu’ils peuvent avoir leur mot à dire sur vos nouveaux systèmes de panneaux solaires. Bien que récent décisions de justice et lois dans certains États, il est plus difficile pour les HOA de bloquer les panneaux solaires dans tout le pays, si vous en faites partie, il y a quelques choses que vous devez savoir.

En plus de comprendre ce que votre HOA a à dire sur le solaire, vous voudrez savoir quelques autres choses lorsque vous achetez des panneaux solairesy compris où chercher des panneaux solaires, comment payer des panneaux solaires et si le moment est venu d’installer des panneaux solaires.

Est-ce qu’un HOA peut décider si je peux avoir des panneaux solaires ?

La réponse courte est que cela dépend de l’endroit où vous vivez. Certains États ont adopté des lois ou des décisions de justice selon lesquelles les HOA ne peuvent pas empêcher les gens d’installer des panneaux solaires. Par exemple, en juin, la Cour suprême de Caroline du Nord a décidé que Les HOA ne peuvent pas bloquer les projets solaires et en mars, la législature de l’Indiana a adopté une loi limitant le pouvoir des HOA.

Mais tous les États n’ont pas de soi-disant lois sur les droits solaires qui garantissent aux résidents de HOA le droit d’installer des panneaux solaires. L’Alabama, l’Arkansas, le Connecticut, le Michigan, le Mississippi, l’Oklahoma, la Pennsylvanie, la Caroline du Sud, le Dakota du Sud et le Wyoming n’ont pas de telles lois, selon l’Institut des associations communautaires. Les membres des HOA dans ces États n’ont pas beaucoup de poids légal lorsqu’il s’agit d’installer de l’énergie solaire.



De l’autre côté du spectre se trouvent les États qui ont adopté des lois sur les droits solaires, qui garantissent le droit d’un résident HOA d’installer des panneaux solaires. Arizona, Californie, Colorado, DC, Delaware, Floride, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Louisiane, Maine, Maryland, Massachusetts, Nevada, New Jersey, Nouveau-Mexique, Caroline du Nord, Oregon, Texas, Utah, Vermont, Virginie , Washington, Virginie-Occidentale et Wisconsin entrent dans ce camp.

Bon nombre de ces lois d’État donnent aux HOA le pouvoir d’apporter des modifications à une installation solaire, mais pas de la bloquer purement et simplement. La loi de l’Indiana le fait en permettant aux résidents de recueillir des signatures de leurs voisins à l’appui de leurs panneaux solaires et de passer outre les objections du HOA. Une loi de l’Illinois stipule que les HOA ne peuvent pas interdire les installations solaires, mais peuvent ajuster leur emplacement tant que ce n’est pas le cas réduire la production prévue de 10 % ou plus.

Les États restants ont lois sur les servitudes solaires, qui vous permettent de conclure un accord avec vos voisins garantissant votre accès à la lumière du soleil et aux panneaux solaires. Les servitudes solaires, bien qu’autorisées par ces lois, sont elles-mêmes des accords volontaires entre vous et votre voisin ou HOA. Bien que vous ne soyez pas assuré d’avoir un accès illimité au soleil pour produire de l’énergie solaire, ils peuvent vous assurer de conserver l’accès une fois qu’il est convenu.

Comment puis-je obtenir l’autorisation d’installer des panneaux solaires à partir de mon HOA ?

Étant donné que les lois varient d’un État à l’autre et que les politiques varient d’un HOA à l’autre, il n’y a pas de réponse unique pour toutes les situations. Il y a quelques bonnes pratiquespourtant.

Tout d’abord, vous voudrez vous assurer de vos droits en vertu de la loi de l’État. Si votre état a une loi sur l’accès solaire dans les livres, assurez-vous de comprendre quelles restrictions, le cas échéant, votre HOA peut imposer à votre système solaire. Certaines lois d’État incluent également des stipulations sur la rapidité avec laquelle un HOA doit répondre ou approuver votre projet. Vous voudrez également étudier les règles et réglementations de votre HOA afin de savoir s’il existe des politiques qui fonctionnent à votre avantage là-bas. En Caroline du Nord, le récent procès a pour origine le la loi de l’État et les règlements de la HOA. Selon ce qu’ils disent, les réglementations de votre HOA pourraient jouer en votre faveur.

Solar United Neighbors, une organisation à but non lucratif qui aide les gens à passer à l’énergie solaire, suggère également de recueillir le soutien de vos voisins qui sont en faveur de l’énergie solaire dans leur communauté.

Si vous avez besoin de l’autorisation d’un HOA pour passer à l’énergie solaire, il est probable ça va prendre un peu plus de temps. Assurez-vous de tenir compte de ce temps, surtout si vous avez un emploi du temps serré.

Dans de nombreux États, vous pourrez passer au solaire même si vous vivez dans un HOA, bien que vous deviez peut-être franchir quelques étapes supplémentaires. Dans d’autres endroits, il faudra peut-être un argument solide.