Un hiver rigoureux s’annonce pour l’Europe – Erdogan

Le continent tout entier se demande comment il va passer la saison, a déclaré le président de Türkiye

Les pays européens sont sur le point de faire face à des difficultés importantes cet hiver dans un contexte de livraisons limitées de gaz naturel russe, a déclaré dimanche le président turc Recep Tayyip Erdogan.

S’exprimant lors du forum de la jeunesse TUGVA, le dirigeant de Türkiye a noté que tout le continent “est en feu maintenant.” “Toute l’Europe se demande : ‘Comment va se passer cet hiver?'” il a dit.

Pendant ce temps, selon Erdogan, son pays n’aura aucun problème avec les ressources énergétiques dans les mois à venir. “Dieu merci, nous avons fait tous nos préparatifs… nous avons tout préparé pour notre nation, à la fois le gaz naturel et le charbon,” il a déclaré.

Il a également noté que le principal problème pour la nation est «comment livrer du gaz naturel à nos citoyens à des prix plus abordables», ajoutant qu’Ankara fait de son mieux pour atteindre cet objectif.

Erdogan a poursuivi en expliquant qu’Ankara agissait en tant que principal médiateur entre l’Ukraine et la Russie, qui sont en conflit depuis fin février. Il y a plusieurs mois, Ankara et l’ONU ont négocié un accord entre Moscou et Kiev qui a débloqué les exportations de céréales ukrainiennes via la mer Noire. Erdogan a également exhorté à plusieurs reprises les deux parties à conclure un accord de paix.

Ses commentaires interviennent alors que l’Europe est sous le choc d’une crise énergétique alimentée par la flambée des prix du gaz en raison des sanctions que l’Occident a imposées à la Russie à cause du conflit.

Alors que les autorités de l’UE ont pris des mesures pour réduire la consommation d’énergie dans le but d’améliorer la situation, divers responsables et personnalités publiques ont mis en garde contre la situation désespérée dans laquelle le continent pourrait se trouver.

Plus tôt ce mois-ci, le fondateur de Microsoft, Bill Gates, a affirmé que dans quelques mois, l’Europe pourrait être confrontée à un “situation très effrayante” car beaucoup pourraient être incapables de chauffer leur maison. Fin septembre, le commissaire européen à l’énergie Kadri Simson avait également prédit que cet hiver «ne sera pas facile», ajoutant que le prochain «sera encore plus difficile.”