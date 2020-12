L’hiver, même en 2020, n’a pas à être le pire. | Getty Images / EyeEm

Conseils sur la façon de garder les plantes d’intérieur en vie, de choisir un passe-temps, de faire de l’exercice à l’intérieur, de faire du pain et plus encore.

L’hiver n’est jamais le plus facile temps. Il fait froid. C’est sombre. C’est glacé, neigeux et venteux. Il met la «saison» en «trouble affectif saisonnier».

Et cet hiver, fin 2020 et début 2021, c’est encore plus compliqué. La fin de la pandémie est peut-être en vue, mais nous n’y sommes pas encore, pas de loin. Nous savons donc que nous n’aurons pas toutes les choses à espérer de ce que nous avions autrefois: des rassemblements à la maison avec la famille et les amis, nous emmitoufler pour une soirée dans un restaurant ou un bar, le soulagement de courir sur un tapis roulant au gym alors que les rues à l’extérieur sont glissantes et dangereuses. Ça va être difficile; certains pourraient même l’appeler misérable.

Nous aimerions vous aider à le faire Moins misérable. Vox a réuni certains de nos esprits les plus confortables – et a fait appel aux experts – pour vous aider à comprendre comment naviguer cet hiver. Rejoignez-nous pour découvrir des conseils sur la façon d’acquérir un nouveau passe-temps (intérieur), comment faire du pain magique et comment empêcher vos plantes d’intérieur de s’arrêter. Nous allons vérifier auprès de personnes qui savent comment gérer la vie dans les petits espaces et les hivers longs et sombres. Nous espérons que cela aidera à rendre les choses moins terribles – peut-être même un peu joyeuses.

Comment garder vos plantes d’intérieur (et vous-même) moins misérables cet hiver par Umair Irfan

Sarah Lawrence pour Vox