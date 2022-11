Un «hiver de chaos» s’annonce alors que les services publics s’apprêtent à s’arrêter

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

La Grande-Bretagne fait face à des “perturbations extraordinaires” à ses frontières et des services gouvernementaux cruciaux s’arrêtent si les grèves prévues dans le secteur public se poursuivent.

Quelque 100 000 fonctionnaires du syndicat des services publics et commerciaux (PCS) ont voté en faveur de la grève cet hiver dans un différend sur les salaires, ce qui signifie des perturbations dans les aéroports et les ports clés comme Douvres, des embouteillages dans la délivrance de passeports et de permis de conduire, et des retards potentiels dans les paiements des prestations. si les grèves ont lieu.

Cela survient alors que le gouvernement a rejeté la demande du Royal College of Nursing (RCN) d’une augmentation de salaire de 17,6% comme « déraisonnable », après que le syndicat a annoncé mercredi sa première grève nationale en 106 ans d’histoire.

Rishi Sunak a été averti d’un “hiver de grève chaotique” et invité à intervenir et à ordonner à ses ministres de négocier les salaires, les conditions et les emplois.

Les travaillistes ont appelé le gouvernement à cesser de “fuir” les pourparlers avec les patrons syndicaux, des grèves se profilant désormais dans le NHS, la fonction publique, le secteur des transports, les universités et Royal Mail.

Les libéraux démocrates ont déclaré qu’il était temps pour M. Sunak de convoquer un “sommet de grève” spécial avec les chefs syndicaux de Downing Street, ainsi que de demander aux ministres de jouer un rôle plus actif dans la conclusion d’accords.

Christine Jardine, porte-parole du Cabinet Office des Lib Dems, a déclaré L’indépendant: “La Grande-Bretagne semble vaciller de crise en crise, grève après grève, parce qu’il y a un vide de leadership au sein du gouvernement.”

Elle a ajouté: «Un hiver de chaos de grève doit être évité et cela commence par le fait que le gouvernement maîtrise la situation. Il devrait y avoir un sommet de grève organisé au n ° 10 sous la présidence du Premier ministre.

La secrétaire générale du TUC, Frances O’Grady, a déclaré L’indépendant que M. Sunak “devrait se mettre autour de la table avec les syndicats pour faire face à l’urgence du coût de la vie en Grande-Bretagne”.

Les ministres ont continué à souligner le rôle des organismes indépendants d’examen des salaires dans la recommandation d’augmentations de salaire – mais Mme O’Grady a déclaré que ce sont les ministres qui prennent en fin de compte les décisions de “maintenir les salaires” de millions de travailleurs du secteur public.

“S’il y a une grève à grande échelle dans les mois à venir, le gouvernement n’a qu’à s’en prendre à lui-même”, a déclaré le dirigeant syndical.

Environ 120 000 membres du syndicat PCS dans plus de 120 ministères et organismes publics ont voté pour la grève jeudi – y compris le personnel du Département au travail des pensions (DWP) et du Département de la santé et des affaires sociales (DHSC).

Appelant à une hausse des salaires de 10% en ligne avec l’inflation, le syndicat a déclaré qu’à moins de recevoir des “propositions substantielles” du gouvernement, il annoncerait un programme de grèves “soutenues” vendredi prochain.

M. Serwotka a averti que les grèves auraient pour but d’exercer une “pression maximale” sur le gouvernement, le PCS discuterait également d’une action coordonnée avec d’autres syndicats cet hiver.

Au milieu des craintes de retards dans les prestations, il a déclaré que le personnel en grève du DWP ferait de son mieux pour éviter de “perturber” les paiements. “Nous n’avons certainement pas l’intention de vouloir être en mesure de perturber les personnes qui bénéficient de l’aide sociale et qui reçoivent des paiements”, a-t-il déclaré.

Demandé par L’indépendant si M. Sunak et les ministres devaient intervenir pour résoudre le problème des salaires, M. Serwotka a déclaré: “La seule façon de résoudre ce problème est que des décisions politiques soient prises pour desserrer les cordons de la bourse – il doit y avoir une implication ministérielle.”

Le chef du PCS a déclaré que certains fonctionnaires à bas salaire avaient été contraints de se tourner vers des aides pour éviter la faim – révélant que des banques alimentaires avaient été créées au Département de l’énergie et de la stratégie industrielle (BEIS), du GCHQ et d’autres bureaux gouvernementaux.

« La pauvreté est partout dans la fonction publique. Les banques alimentaires pour les fonctionnaires nous disent que les salaires sont chroniquement bas et qu’une intervention urgente du gouvernement est nécessaire », a-t-il déclaré.

Au moins 177 organisations du NHS à travers l’Angleterre, le Pays de Galles, l’Écosse et l’Irlande du Nord seront touchées lorsque les infirmières se rendront sur les lignes de piquetage à la suite d’un vote sans précédent sur une action pour plus de salaire.

Jeudi, le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, a eu des entretiens «cordiaux» avec le secrétaire général du RCN, Pat Cullen, mais il est entendu que le secrétaire à la Santé a refusé de négocier sur le salaire.

Mme Cullen a dit L’indépendant: « Les politiciens ont le pouvoir d’arrêter cela maintenant et à tout moment. Le Premier ministre devrait encourager les ministres à tenir des discussions détaillées – notre porte est ouverte.

Le dirigeant travailliste, Sir Keir Starmer, a déclaré qu’il était vital de “mettre le gouvernement autour de la table des négociations”. Sir Keir a déclaré à BBC Radio Humberside qu’il soutenait le “droit” des infirmières à faire grève, mais a refusé de s’engager à des augmentations de salaire supérieures à l’inflation s’il était au n ° 10.

Aslef a annoncé jeudi que les conducteurs de train de 12 opérateurs feraient grève le 26 novembre, menaçant de provoquer davantage de chaos dans les voyages à travers le pays. Le syndicat l’a décrit comme un “dernier recours” et a déclaré qu’il attendait toujours une offre salariale appropriée.

Cela survient alors que les navetteurs de Londres ont enduré le chaos des voyages jeudi, alors que neuf des 11 lignes de métro ont fermé pendant une grève de 24 heures des membres de RMT et Unite dans le métro de Londres.

Le ministre des chemins de fer Huw Merriman a affirmé jeudi que le gouvernement Sunak avait “changé de ton” sur les grèves des trains qui ont décimé les services ces derniers mois.

Lorsqu’on lui a demandé s’il prévoyait de tenir des pourparlers avec les dirigeants syndicaux, M. Merriman a déclaré lors d’une conférence de l’industrie que des négociations restaient entre Network Rail, les opérateurs et les syndicats, mais a ajouté: “Nous sommes prêts à aider de quelque manière que ce soit.”

Les grèves généralisées des trains qui devaient avoir lieu cette semaine ont été annulées par le RMT, qui a déclaré qu’il entamerait des “négociations intensives” avec Network Rail, mais a averti qu’il pourrait encore prendre d’autres mesures dans les mois à venir.

Unison vote pour 350 000 de ses membres du NHS – des ambulanciers paramédicaux aux nettoyeurs – en grève sur le salaire cet hiver, tandis que Unite vote pour environ 100 000 membres du personnel du NHS, y compris les intervenants d’urgence et le personnel infirmier.

L’University and College Union (UCU) organise une grève les 24, 25 et 30 novembre, tandis que le personnel de l’aéroport d’Heathrow fait grève du 18 au 21 novembre, ce qui pourrait perturber les fans qui se dirigent vers la Coupe du monde au Qatar.