La région de Borrego ne fait en moyenne que 5,3 pouces par an. Knaak a déclaré qu’il fallait de trois à six semaines pour que les fleurs fleurissent et que davantage de pluie était prévue cette semaine. «Il n’y a pas trop de monde comme ce à quoi les gens sont habitués à cette période de l’année. C’est toujours beau et il fait beau pour la randonnée. Nous aimerions que les gens viennent, nous ne voulons tout simplement pas les induire en erreur au sujet des fleurs et les faire être déçus », a-t-elle déclaré. Le Colombien.

L’année dernière, le parc d’État du désert d’Anza-Borrego a dû fermer ses portes en raison de la pandémie de coronavirus. Cependant, les restrictions étant lentement levées, le parc connaît une saison des visiteurs modérément chargée.Les commandes de séjour à la maison au printemps 2020 ont temporairement fermé le parc d’État et tous les restaurants, les entreprises non essentielles et les parcs communautaires. En outre, les règles du COVID-19 ont annulé les repas en plein air et les événements touristiques sur place au centre des visiteurs du parc national du désert d’Anza-Borrego.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy