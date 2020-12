Un historien russe passionné de Napoléon a été condamné à 12 ans et demi de prison pour le meurtre et le démembrement de son jeune amant l’année dernière.

Le procès de Saint-Pétersbourg, qui a incité les militants à exprimer leur colère croissante face aux violences domestiques en Russie, a commencé en juin après des retards dus à la pandémie de coronavirus.

Oleg Sokolov, 64 ans, avait admis avoir assassiné Anastasia Yeshchenko, 24 ans, mais a déclaré avoir commis le crime contre son ancien élève et amant dans le feu de l’action lors d’une dispute.

Il a été arrêté en novembre de l’année dernière après avoir été retrouvé ivre et portant un sac à dos contenant les bras d’une femme.

Le juge Yulia Maximenko a condamné Sokolov vendredi à « 12 ans et six mois dans une colonie pénitentiaire à régime strict » pour meurtre et possession illégale d’armes à feu.

« Il était au courant de ses actes au moment du crime », a déclaré Mme Maximenko en lisant le verdict, ajoutant que l’intention de meurtre était née « soudainement ».

Sokolov, un historien qui a reçu la Légion d’honneur de France en 2003, faisait les cent pas pendant la lecture de la phrase, a rapporté un journaliste de l’AFP à la suite du procès.

En novembre de l’année dernière, il a été arrêté après avoir été transporté hors de la rivière gelée Moika à Saint-Pétersbourg alors qu’il était ivre et qu’il portait un sac à dos contenant les bras d’une femme.

L’avocat de Sokolov, Sergueï Lukyanov, a déclaré que la défense « n’était pas d’accord » avec la sentence mais déciderait de faire appel après avoir reçu une copie du verdict.

La semaine dernière, le tribunal a entendu les derniers arguments de l’affaire et les procureurs ont demandé une peine de 15 ans.

Les parents de Mme Yeshchenko ont assisté à la condamnation vendredi.

Leur avocate Alexandra Baksheyeva a déclaré aux journalistes que même si « rien ne peut ramener leur fille », la famille n’a pas l’intention de faire appel du verdict pour demander une peine plus sévère.

Sokolov a enseigné l’histoire à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, à l’alma mater du président Vladimir Poutine, et était proche des autorités.

L’historien décoré a écrit plusieurs livres sur Napoléon Bonaparte et a souvent dirigé des reconstitutions historiques de la campagne russe de 1812 de l’empereur français.

Le meurtre horrible a choqué la Russie après que nombre de ses étudiants aient déclaré que Sokolov avait montré un comportement inapproprié dans le passé et exigé que la direction de l’université fasse l’objet d’une enquête.

Chaque année, près de 16,5 millions de femmes à travers la Russie sont victimes de violence domestique, selon des militants.

Cependant, les efforts pour faire pression pour une loi spécialisée contre la violence et protéger les victimes ont échoué.