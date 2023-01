Un historien québécois obtient des photos de l’opération de sauvetage du naufrage de l’Empress of Ireland

Les deux photos mises en vente sur eBay semblaient à première vue n’être rien d’autre qu’un morceau de la nostalgie maritime québécoise : des hommes sur un quai au début du 20e siècle, avec une légende indiquant simplement « phare, Gaspésie 1910 ».

Mais l’historien David Saint-Pierre, à qui un ami a envoyé le lien, a tout de suite compris qu’il s’agissait de quelque chose de plus.

Le phare n’était pas à Gaspé, mais plutôt le phare de Pointe-au-Père, ou Father Point, près de Rimouski, au Québec. Et les hommes sur le quai étaient des soldats britanniques, amenés pour aider à l’opération de sauvetage après la catastrophe maritime la plus meurtrière au Canada : le naufrage du RMS Empress of Ireland en 1914.

“Dès que j’ai vu les deux photos, j’ai su que cette scène était liée au sauvetage de l’Empress of Ireland”, a déclaré Saint-Pierre, un historien maritime qui a écrit un livre sur le naufrage.

Le paquebot de 170 mètres de long a fourni un service de passagers du Royaume-Uni au Canada jusqu’à ce qu’il entre en collision avec un navire norvégien sur le fleuve Saint-Laurent le 29 mai 1914. Il n’a fallu que 14 minutes pour couler, entraînant la mort de 1 012 personnes. des 1 477 passagers.

Saint-Pierre, qui a grandi à Rimouski, a déclaré qu’il était facile d’identifier les photos parce que le naufrage de l’Empress était la seule fois que des soldats britanniques sont connus pour avoir visité la région. Il a déclaré que les grandes bouées montrées sur les photos, utilisées pour marquer le site de l’épave, fournissaient un autre indice.

Cependant, le travail de détective de Saint-Pierre ne faisait que commencer. Il a remarqué que l’image du dos des photos avait des morceaux de papier attachés, suggérant qu’ils avaient été tirés d’un album.

Il a réussi à retrouver le vendeur, qui était dans le Tennessee, et a accepté d’acheter l’intégralité de l’album, qui contient des centaines de vieilles photos maritimes. Parmi ceux-ci, des dizaines contiennent des images de l’Empress of Ireland, y compris une photo rare d’un corps retiré de l’eau.

Saint-Pierre a refusé de dire combien il avait payé pour l’album, bien qu’il ait dit que c’était “cher” pour lui en tant qu’individu. Mais il a dit que l’importance historique de l’album justifiait le prix.

Il y a eu une attente angoissante pour recevoir l’album, dont six semaines lorsqu’il a été perdu par la poste. Mais au final, l’album contenait plus de 500 photos, dont quelque 56 liées à l’Empress of Ireland. Alors que quelques-unes avaient déjà été publiées sous forme de cartes postales souvenirs, “la grande majorité d’entre elles n’avaient jamais été publiées ou vues auparavant”, a-t-il déclaré.

Depuis qu’il a reçu l’album fin 2021, Saint-Pierre a déclaré qu’il avait passé beaucoup de temps à se pencher sur leur contenu. Les photos lui ont appris de nombreux faits jusque-là inconnus sur le sauvetage, y compris les noms de nombreux hommes qui y ont participé.

Ils l’ont également aidé à en savoir plus sur la nature technique de l’opération, notamment sur le fait qu’il s’agissait probablement du premier effort de sauvetage au monde à installer une chambre de décompression sur son bateau de plongée.

Il a également appris que Ralph Stratton Blydenburgh, l’ancien directeur de la Yankee Salvage Association de New York, n’était pas seulement le propriétaire original de l’album, mais aussi la personne qui figurait sur une photo largement publiée d’un homme posant avec des lingots d’or récupérés du navire.

Saint-Pierre a déclaré que les photos de l’album seront incluses dans un nouveau livre qu’il écrit sur l’opération de sauvetage. Mais à terme, il compte faire don des documents historiques à un musée maritime.

Il espère que l’album éclaire un peu plus une catastrophe qui reste relativement méconnue.

“C’est un peu difficile de comprendre parfois comment la mort tragique de plus de 1 000 personnes en 15 minutes ici même dans le fleuve Saint-Laurent a été tellement oubliée”, a-t-il déclaré. L’épave s’est produite vers le début de la Première Guerre mondiale, qui, malgré le nombre élevé de morts, a limité l’attention qu’elle a reçue.

Il y a également eu beaucoup moins de recherches historiques menées sur l’Empress que sur son homologue beaucoup plus connu, le Titanic, a déclaré Saint-Pierre.

L’album, dit-il, prouve “qu’il y a encore beaucoup de choses à apprendre”.