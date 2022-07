Un historien qualifie de fausse la représentation britannique « méchante » de RRR et est instantanément scolarisé par des Indiens

S Rajamouli, avec ‘RRR’, a prouvé qu’il était à l’écoute du public. Le film a été soutenu par un large public, tant en Inde qu’à l’étranger, et l’incroyable collection au box-office qu’il a réalisée n’est que la preuve de la distance parcourue par le film. Le film se déroule dans les années 1920 lorsque l’Inde était sous le Raj britannique et il met en lumière les atrocités perpétrées par les Britanniques sur les Indiens.

Compte tenu du fonctionnement des films, le film, dans son laps de temps limité, ne pouvait montrer qu’une fraction des brutalités infligées aux Indiens par les colonisateurs.

Cependant, un historien britannique nommé Robert Tombs pense différemment. Le professeur d’histoire française à l’Université de Cambridge a écrit un article pour “The Spectator” dans lequel il affirmait que la représentation des Britanniques dans “RRR” était “exceptionnellement méchante et en même temps incroyablement stupide”.

Selon The Spectator, dans la lettre, il a écrit : « Représenter des responsables et des soldats britanniques errant dans le pays en train de commettre des crimes avec désinvolture est un signe d’ignorance absolue ou de malhonnêteté délibérée… Ainsi, des films comme RRR ne révèlent pas une vérité cachée sur le passé, ils n’expriment pas non plus de véritables sentiments populaires. Ils essaient de susciter des émotions synthétiques… Netflix devrait avoir honte de le promouvoir.

L’article de Spectator a été publié sous forme de Tweet par une page appelée Spec Coffee House. «Les Britanniques ont longtemps été un jeu équitable en tant que méchants du cinéma. Mais le blockbuster RRR de Netflix va trop loin », lit-on dans la légende.

Maintenant, l’historien reçoit des réactions négatives pour ses commentaires. Pas seulement les Indiens, mais des gens du monde entier éduquent l’homme.

“Le problème avec les Britanniques qui se sentent justifiés de se plaindre de choses comme celle-ci, c’est qu’ils le font parce qu’ils ne peuvent pas vraiment imaginer que leur propre ton soit contrôlé de la sorte par leurs propres oppresseurs, puisque toute l’identité culturelle du Royaume-Uni est déjà construite autour de l’amour de ses oppresseurs ( sic) », a commenté un utilisateur de Twitter.

Une autre personne a écrit : « Si les Britanniques ne voulaient pas être considérés comme des méchants, ils n’auraient pas dû coloniser 85 % du monde et ils n’auraient pas dû faire passer les colonisés pour des méchants pour défendre leur propre colonialisme brutal, mais d’accord, (sic)”

si vous pensez que nous irons un jour «trop loin» en décrivant les britanniques comme des méchants après les atrocités et le génocide direct que les britanniques ont commis à travers leurs actions en asie du sud, détrompez-vous https://t.co/bKMAFVwdVZ — soleil (gremlin local) 🌸 (@faintlamps) 21 juillet 2022

l’auteur de cette pièce s’appelle littéralement rob tombs https://t.co/vJtcCt4qCu – gryphoner (@OneRadChee) 20 juillet 2022

Masterda Surya Sen a été torturé de la pire manière possible. Ses dents ont été arrachées. Ses membres étaient brisés. Son corps inconscient a été pendu. Mais ouais RRR a fait des Britanniques des méchants. L’audace 🙂. Ce ne sont que des documents documentés. Il y a des milliers de sans-papiers comme celui-ci. https://t.co/ArczNRP7Lu pic.twitter.com/GHOUuL7Mdc — Subham. (@subhsays) 20 juillet 2022

Vous pouvez toujours haïr l’Empire britannique, c’est toujours moralement correct https://t.co/TFfhJGvhGK — PDG de Harper Row ! 28 OCTOBRE ! (@MayonettaMatty) 20 juillet 2022

Regarder RRR déclencher des Blancs est parfois encore plus divertissant que de regarder RRR https://t.co/ly0zTNWIq9 – Rin (@GrinchReality) 20 juillet 2022

“Les Britanniques ont longtemps été un jeu équitable en tant que méchants du cinéma” Les Britanniques en 2012 : https://t.co/1jSL13ZDXI pic.twitter.com/7CIXD8jGbK — Expérience sociale (@GoneWorse) 20 juillet 2022

Est-ce * trop * sur le nez pour qu’un article se plaignant des représentations culturelles de la nation colonisée de la Grande-Bretagne soit écrit par un type appelé ROB TOMBS? https://t.co/3F19HaCn3v – Spice8Rack (@Spice8Rack) 20 juillet 2022

