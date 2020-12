Un historien militaire russe de premier plan et expert reconnu de Napoléon a été emprisonné aujourd’hui pendant douze ans et demi pour le meurtre et le démembrement de son amant étudiant.

Le professeur Oleg Sokolov, 64 ans, a abattu et décapité Anastasia Yeschenko, 24 ans, jetant des parties de son corps dans la rivière Moika à Saint-Pétersbourg.

Sa tête coupée a été retrouvée enveloppée dans un sac en plastique IKEA dans son appartement en peluche, tandis que son torse et ses jambes ont tous été dragués de la rivière.

La professeure Oleg Sokolov, 64 ans, a abattu et décapité Anastasia Yeschenko, 24 ans, jetant des parties de son corps dans la rivière Moika à Saint-Pétersbourg

Anastasia Yeschenko a été assassinée par l’historien militaire russe à Saint-Pétersbourg

La police a récupéré une arme qui, selon eux, a été utilisée pour tuer le jeune étudiant

L’universitaire autrefois distingué – qui avait donné des conférences à la Sorbonne et détenait la légion d’honneur de France – a admis que sa vie est maintenant en ruine alors qu’il est envoyé dans une colonie carcérale à régime strict.

Il est resté impassible dans un masque alors qu’il a été condamné par un tribunal de Saint-Pétersbourg.

L’historien Sokolov, professeur à l’ancienne université d’État de Saint-Pétersbourg de Vladimir Poutine, et son amant étudiant en doctorat Yeschenko ont participé à des reconstructions napoléoniennes en pleine tenue historique.

« Il lui a tiré dessus, puis a essayé de l’étrangler, mais elle a continué à montrer des signes de vie, alors il l’a à nouveau abattue », a déclaré le juge, Yulia Maksimenko.

Il a tué son amant avec un total de quatre coups – un dans l’œil droit – d’un TOZ-17 scié de l’époque soviétique stylisé comme un canon de cavalerie du 19ème siècle.

Le professeur Oleg Sokolov, 64 ans, à droite, a été photographié avec Anastasia Yeschenko, 24 ans, lors d’un bal avant son meurtre brutal

Après l’avoir tuée et avant de massacrer son corps, il a fait une fête avec des amis.

«Ses amis lui ont rendu visite, ils ont tous bu du cognac,»

À l’époque, son cadavre était caché sous un lit.

Plus tard, il a décapité et démembré le cadavre dans la salle de bain de son appartement somptueux.

Sokolov a utilisé une scie et un couteau pour démembrer le corps dans sa salle de bain, selon le juge, qui a déclaré que l’universitaire était mentalement sain d’esprit et a « menti » dans son récit du meurtre.

Il a été attrapé lorsqu’il a été retrouvé dans l’eau glacée de la rivière Moika en train de se débarrasser des bras de son amant – coupés à l’épaule – qui se trouvaient dans son sac à dos.

Un Sokolov «exhumé» la soupçonna de l’avoir trompé et devint violent lorsqu’elle lui dit qu’elle avait l’intention d’aller à la fête d’anniversaire d’un ami.

Elle lui avait dit que « la liberté doit être respectée », mais le juge a déclaré que les partenaires avec un écart d’âge de 40 ans étaient férocement jaloux.

Cela a déclenché une dispute qui a conduit à sa mort, au cours de laquelle elle a crié: « Je vous déteste.

«Écartez-vous, laissez-moi partir.

Sokolov a utilisé une scie et un couteau pour démembrer le corps dans sa salle de bain, selon le juge, qui a déclaré que l’universitaire était mentalement sain d’esprit et avait « menti » dans son récit du meurtre.

Il a affirmé qu’elle avait « insulté » ses enfants de relations antérieures et l’avait attaqué, mais le juge a nié qu’elle « représentait une menace » quand il lui a tiré dessus.

Plus tôt, Sokolov avait déclaré au procès: « Je veux exprimer des remords profonds et complets pour ce que j’ai fait.

«Je ne crois pas seulement que je dois être puni, je veux être puni pour expier le crime que j’ai commis.

Il a dit qu’Anastasia était « l’amour de ma vie » et que si sa mère était présente au tribunal, il lui proposerait de se plier à genoux et de lui permettre de lui tirer dessus.

Le juge lui a donné la permission de ne pas assister au procès en raison de la preuve déchirante.

Après l’avoir tuée, Sokolov a acheté un nouveau matelas IKEA pour cacher les taches de sang de Yeschenko sur l’ancien.

L’universitaire avait des relations avec au moins deux autres étudiantes qui ont témoigné qu’il «contrôlait» avec un «caractère extrême».

Les restes de la victime ont été identifiés par son père Oleg Yeschenko, a déclaré le juge.