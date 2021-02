Un historien nazi ayant des liens d’extrême droite démissionne de son poste de directeur régional de l’institut polonais chargé d’enquêter sur les crimes de l’Holocauste

Après des semaines de pression publique, un ancien membre d’un groupe d’extrême droite polonais a perdu son poste de chef régional d’une puissante agence gouvernementale chargée, entre autres, d’enquêter sur les crimes nazis contre la Pologne.

Tomasz Greniuch, historien de formation, a démissionné de son poste de directeur régional de l’influent Institut polonais de la mémoire nationale (IPN). Il est intervenu lundi après des semaines de pression de la part de politiciens, d’activistes et de personnalités publiques, qui le considéraient comme un choix extrêmement inapproprié pour occuper ce poste étant donné ses liens passés avec l’extrême droite.

Jusqu’en 2013, Greniuch était un organisateur de premier plan du National Radical Camp (ONR) – une organisation ultranationaliste issue d’un mouvement fasciste polonais des années 1930.

L’IPN a été créé pour enquêter sur les crimes commis contre la nation polonaise d’abord par les nazis et les communistes, que Varsovie considère comme tout aussi mauvais. La récente nomination de Greniuch a été perçue par beaucoup comme la dernière preuve que l’institut est devenu un moyen de promouvoir un nationalisme toxique au nom du gouvernement conservateur du pays.

L’homme de 39 ans a été nommé chef du bureau d’IPN à Wroclaw au début du mois. La promotion est venue malgré le fait qu’il n’a jamais caché ses relations douteuses. Greniuch faisait partie de la scène ultranationaliste polonaise depuis 1999 et est même reconnu pour avoir fondé la branche ONR dans la ville d’Opole en 2002.

Le groupe, également connu sous le nom de Falanga, comme de nombreuses autres organisations fascistes à travers le monde, était à l’origine de nombreuses manifestations imprégnées de sentiments xénophoïques. Les critiques disent que c’est un groupe haineux ouvertement antisémite.

Les membres utilisent régulièrement le salut nazi, bien qu’ils insistent eux-mêmes sur le fait que le geste notoire est destiné à invoquer la Rome antique. «Pourquoi devrais-je être responsable du fait qu’il a été approprié par Hitler?» Greniuch lui-même a expliqué aux médias lorsqu’il était dans les rangs de l’ONR.

La prétendue opposition du groupe au nazisme n’est peut-être pas aussi claire que cela. Le Falanga, par exemple, tient en grande estime le collaborateur nazi belge Léon Degrelle. Greniuch est l’auteur d’un livre glorifiant l’homme, qui a été publié en 2013. Dans un autre livre écrit sous un pseudonyme, Greniuch se serait décrit comme «100% aryen.»

Alors que le tollé national suscité par la nomination augmentait, l’ambassade d’Israël à Varsovie a déclaré que c’était « surpris » pour apprendre son attitude face au salut nazi et lui a suggéré de visiter le musée d’Auschwitz. Le fonctionnaire a réagi aux critiques en publiant des excuses sur le site Web de l’institut. Il a appelé son passé « salut romain » « Bravade juvénile, faisant la sourde oreille au bon sens et aux conséquences » et a insisté sur le fait qu’il n’était jamais un sympathisant nazi.

L’institut a déclaré que lorsque Greniuch a coupé les liens avec l’extrême droite en 2013, il « A choisi la voie d’un historien, chercheur et chercheur de vérité » et a prouvé sa compétence et son engagement en travaillant pour l’IPN pendant trois ans à la tête de la sous-branche d’Opole. Son travail universitaire pendant cette période a été apprécié par le gouvernement, comme en témoigne le président Andrzej Duda qui lui a décerné en 2018 la Croix de bronze du mérite, une décoration d’État.

L’affirmation selon laquelle il était un homme réformé a cependant été contredite par des images montrant Greniuch rencontrant divers militants de l’ONR jusqu’en 2018, ce que les médias polonais ont déterré. Au cours d’une de ces rencontres, qui a eu lieu en 2016, il a apparemment rencontré deux membres du groupe qui avaient déjà été condamnés par un tribunal pour avoir promu publiquement l’idéologie nazie. Dans une interview radio qu’il a donnée en 2017, il aurait dit qu’il était « Sans honte d’invoquer la tradition nationaliste radicale » qui l’avait formé.

Le scandale a finalement mis fin au mandat d’administrateur de Greniuch cette semaine. Avant que le limogeage ne soit confirmé lundi soir, le président Duda a fait remarquer que la haute fonction ne peut être exercée que par un « Une personne de bonne réputation », tandis qu’un haut collaborateur du Premier ministre Mateusz Morawiecki a déclaré qu’il y aurait un changement de direction «Pour le bien de l’institution et de l’image de la Pologne.»

