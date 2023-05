Un historien italien prétend avoir compris les environs dans la célèbre peinture de Monalisa

L’une des œuvres d’art les plus renommées et les plus vénérées au monde est la peinture Monalisa du légendaire artiste italien Léonard de Vinci. La peinture de renommée mondiale fait partie de la culture pop depuis aussi loin que l’on s’en souvienne, formant également la base du roman policier The Da Vinci Code de Dan Brown. En plus d’être connue pour sa beauté, la peinture de Monalisa a toujours été entourée de mystère en raison de l’environnement inconnu peint et de l’identité de la femme dans la peinture. Ceux-ci ont déconcerté les historiens pendant des siècles. Cependant, l’historien italien Silvano Vinceti a finalement affirmé avoir résolu le mystère du lieu peint dans l’œuvre d’art.

Selon un rapport du Guardian, Vincetti est convaincu que les environs font partie d’une petite ville de Toscane en Italie. On pense maintenant que le village de Ponte Buriano, une banlieue d’Arezzo en Toscane, a été l’endroit peint dans la peinture de Monalisa. Le pont visible dans le tableau d’après Vincetti, situé à Arezzo est le Romito di Laterina.

Vinceti a déclaré mercredi lors d’une conférence de presse à l’Association de la presse étrangère à Rome que l’Arno [River]La forme caractéristique de cette étendue de terre correspond à ce que Léonard a peint dans le paysage à gauche de la femme dans le célèbre tableau. Vinceti a localisé le pont en utilisant des enregistrements du passé et des photographies aériennes. Le nombre d’arcs l’a fait arriver à sa conclusion. Quatre arches composent le pont de la célèbre peinture à l’huile, reflétant le nombre d’arches de Romito di Laterina.

Selon les archives de la famille Médicis, le pont était actif et utilisé entre 1501 et 1503, a déclaré Vinceti. A cette époque, Leonardo était occupé au travail à Cesare Borgia et Piero Soderini dans la région du Val d’Arno. Le pont offrait une déviation qui réduisait de plusieurs heures la distance entre Arezzo, Fiesole et Florence.

En ce qui concerne la femme représentée dans le tableau, personne ne sait avec certitude qui elle était, mais certains historiens pensent qu’il s’agit de Lisa Gherardini, l’épouse d’un riche marchand florentin.

