Un historien dénonce les marques utilisant son “visage générique” pour les publicités sans consentement

Les entreprises ont, à plusieurs reprises, utilisé des images de personnes à leurs fins sans obtenir leur consentement. Manu S Pillai, un écrivain et historien bien connu, a vécu une situation similaire lorsque sa photo a été utilisée dans une publicité promotionnelle pour le prochain produit d’Unacademy, “NextLevel”. Gaurav Munjal, le fondateur du groupe Unacademy, a tweeté une publicité avec la photo de Pillai dessus, attirant l’attention sur la bévue. Munjal semblait complètement inconscient de l’écart.

Apparemment, je suis “Sagar Chauhan”, ingénieur frontend senior. Ce n’est pas la première fois que cela se produit. Un peu vexé d’avoir un visage aussi générique, il est levé pour toutes sortes de publicités aléatoires 😅 https://t.co/mTH2uD4V9b — Manu S Pillai (@UnamPillai) 14 décembre 2022

Le tweet de Munjal a été retweeté par Pillai, qui a écrit : « Apparemment, je suis ‘Sagar Chauhan’, ingénieur frontend senior. Ce n’est pas la première fois que cela se produit. Un peu vexé d’avoir un visage aussi générique, il est levé pour toutes sortes de publicités aléatoires.

Pillai s’est tourné vers Twitter pour dire que son visage est “si générique” qu’il a maintenant de nombreuses identités. Il parlait de la façon dont diverses entreprises ont exploité ses images pour promouvoir leurs produits sans obtenir sa permission. Pillai a ensuite tweeté une capture d’écran et a souligné un autre incident où son image a été utilisée dans une campagne de marketing. “Dans le passé, j’étais Mohit Gaur qui aimait créer des PDF gratuits.” Pillai mentionné dans le deuxième tweet.

Selon un autre utilisateur de Twitter, il était également “Aman Shah” sur Trainman il y a quelques mois. “Ah oui, j’ai eu un échange avec eux et ils l’ont retiré”, a écrit Pillai lorsqu’il a été rappelé. Il continue dans le tweet et dit: «Il y a aussi un site Web quelque part qui me montre comme un jeune employé de bureau qui a obtenu un bon package salarial, etc. en utilisant un service. Ou quelque chose de ce genre.”

Ah oui j’ai eu un échange avec eux et ils l’ont retiré. Merde ennuyeux. Il y a aussi un site Web quelque part qui me montre comme un jeune employé de bureau qui a obtenu un bon package salarial, etc. en utilisant certains services. Ou quelque chose dans ce sens.— Manu S Pillai (@UnamPillai) 14 décembre 2022

Pillai a également déclaré qu’il était au courant que de plus petites marques faisaient cela, mais une entreprise comme Unacademy faisant cela est inattendue, et pas de la bonne manière.

Mais ces chota-mota étaient amusants. Quelque chose comme Unacademy faisant cela est… surprenant. Et pas de manière rassurante ou agréable.— Manu S Pillai (@UnamPillai) 14 décembre 2022

M. Munjal a tweeté peu de temps après la bévue qu’ils avaient rectifié l’image de leur campagne. “Désolé pour le raté d’hier. Nous avons corrigé le profil NextLevel de Sagar Chauhan », a-t-il déclaré dans un tweet.

L’image de Pillai a été remplacée par celle d’Alakh Pandey, fondateur et PDG de la célèbre EdTech Physics Wallah et l’a remercié d’être un bon sportif et d’avoir consenti à cela.

