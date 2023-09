Un historien de la Shoah met en garde contre l’extrême droite allemande

BERLIN — En Allemagne, comme dans un certain nombre de pays européens, le soutien à l’extrême droite est en hausse.

Soutenue par le mécontentement à l’égard de l’économie et de la politique énergétique, Alternative pour l’Allemagne (AfD) a progressé dans les sondages avant les élections régionales en Allemagne de l’Est en 2024 et en Bavière cet automne. Parti anti-immigration et négationniste du changement climatique, l’AfD a remporté ses premières élections au conseil de district de Sonneberg – une ville de l’est de l’Allemagne – en juin dernier et détient 78 sièges (un peu plus de 10 %) à l’Assemblée législative nationale.

Le soutien qu’il a obtenu est remarquable : les moyennes des sondages nationaux montrent actuellement que le parti obtient 21 pour cent de soutien, soit plus que les 18 pour cent détenus par le Parti social-démocrate (SPD) du chancelier Olaf Scholz. Et lors de récents sondages dans certains Länder allemands, l’AfD est devenue l’un des partis politiques les plus populaires dans certaines régions, obtenant par exemple jusqu’à 34 pour cent de soutien en Thuringe.

Les avancées de l’AfD ont alarmé les historiens et les dirigeants politiques, compte tenu de l’histoire du pays avec le nazisme. L’AfD affirme ne pas s’intéresser au néonazisme et a publiquement tenté de se distancier des organisations néonazies. Ses liens avec les extrémistes de droite sont cependant profonds et, comme pour les nazis, le nationalisme et le fait de faire des minorités – y compris les migrants musulmans – des boucs émissaires – sont au cœur de son idéologie.

Jusqu’à présent, les principaux partis politiques allemands – le SPD de centre-gauche, l’Union chrétienne-démocrate (CDU) de centre-droit et les Verts écologistes – ont refusé de travailler avec l’AfD au niveau fédéral. Mais on craint que les partis dominants ne commencent à normaliser l’AfD afin de construire des coalitions gouvernementales et de consolider le pouvoir.

« Une chose est : ne sous-estimez jamais [the AfD]. Jamais », déclare Christoph Kreutzmüller, historien de la Shoah et ancien conservateur du Musée juif de Berlin.

Vox s’est entretenu avec Kreutzmüller, qui préside aujourd’hui le musée Aktives, dédié à l’histoire des nazis à Berlin, pour discuter des leçons que nous devrions tirer du passé de l’Allemagne et des raisons pour lesquelles la droite voit aujourd’hui cette résurgence.

Cette interview a été éditée et condensée pour plus de clarté.

Li Zhou

Pourriez-vous commencer par parler de certains des facteurs politiques et économiques qui ont alimenté la montée du nazisme ?

Christoph Kreutzmüller

Je pense que le plus important est la méfiance générale, le mécontentement d’une grande partie de la population à l’égard… de la République, considérée comme celle qui a en quelque sorte perdu la guerre.

[And] au milieu des années 1920, le sentiment : « Hé, nous arrivons quelque part, nous avançons » était assez répandu. Mais ensuite, bien sûr, est arrivée la catastrophe économique. Et ce petit parti, toléré depuis trop longtemps par un trop grand nombre, est devenu une menace sérieuse.

C’est une chose à laquelle nous voulons réfléchir car, en 1923, ce petit parti radical a tenté un putsch. Et au lieu, vous savez, d’interdire ce parti qui était contraire à l’État de droit et à la Constitution, ils n’ont été dissous que pendant une courte période. Adolf Hitler, le chef du putsch, a reçu un traitement carcéral très honorable, au cours duquel il a pu écrire son faux livre de nouvelles, qui est devenu un best-seller international.

En 1923, ils ont raté l’occasion de dire « point final ». Ils ont raté une occasion de dire « point final » lorsque… les nazis ont accédé au pouvoir à coups de bagarres et de violence. [There were] une série d’occasions perdues de faire respecter l’État de droit. Et puis, bien sûr, c’est la Dépression. Et en période de peur, d’anxiété et de millions de chômeurs, beaucoup de gens recherchent une silhouette forte.

[Additionally], l’antisémitisme était l’un des principaux messages politiques. Après la Première Guerre mondiale, une grande partie de la population avait apparemment besoin d’un bouc émissaire. Et les Juifs étaient alors en Europe, dans une société fondée sur le christianisme, un bouc émissaire facile à choisir.

Li Zhou

Avait-on le sentiment que d’autres partis avaient contribué à normaliser le leadership nazi ?

Christoph Kreutzmüller

Dans l’État de Thuringe, il y avait un ministre nazi dans un parti de coalition à partir de 1931. De nombreux États dont l’Allemagne était alors composée avaient établi la forme de gouvernement nazi ou avaient laissé les nazis accéder au pouvoir. Cela a donc normalisé les choses, bien sûr.

Et c’est la question qui fait débat [about the AfD] tout de suite. Pouvez-vous former une coalition avec ces personnes et les faire accepter comme des partenaires normaux ? Et il y a une énorme entente en ce moment, ou plutôt il y avait une énorme entente : non, vous ne pouvez pas le faire, parce qu’ils ne jouent pas selon les règles. Et les règles constituent le contenu de notre Constitution et de l’État de droit.

Il y a une réelle inquiétude. Et le chef de la CDU n’est pas aussi catégorique que ses prédécesseurs.

Li Zhou

Quels parallèles voyez-vous aujourd’hui avec la montée de l’AfD, de l’extrême droite actuelle et celle des nazis ?

Christoph Kreutzmüller

En période d’anxiété, les gens ont tendance à devenir plus extrêmes parce qu’ils ont peur de perdre. [what they have].

Nous savons tous maintenant que de grands changements sont à venir [on climate and other issues] et nous avons peur de ces grands changements. L’autre chose que tu as maintenant… c’est toi [have] ce renouveau fasciste dans toute l’Europe. Bien sûr, ils se soutiennent mutuellement.

[There is also] encore une fois être un bouc émissaire, et c’est oublier que… L’Allemagne a besoin de l’afflux de nouvelles personnes parce que nous sommes une société en train de mourir, nous sommes trop vieux. Et sans l’arrivée des gens, la récession sera encore plus grave. Et dans 10 ans, nous n’avons plus d’effectif. Nous en avons donc besoin maintenant. Nous avons besoin de tous ceux qui veulent venir maintenant. Et tous les économistes vous le diront.

[It’s] un modèle très, très ancien. L’antisémitisme était enraciné dans cette société chrétienne. Maintenant, c’est contre les étrangers, et bien sûr, c’est lié à cette attitude anti-musulmane que partagent beaucoup de gens.

Li Zhou

D’une certaine manière, il a été quelque peu surprenant de voir la résurgence de l’extrême droite en Allemagne compte tenu de l’histoire récente du pays et des tentatives d’en tenir compte. Je suis curieux de savoir si vous avez trouvé cela surprenant.

Christoph Kreutzmüller

Non, je veux dire, il y a plus d’un facteur. La première est que l’histoire est révolue depuis longtemps. Les gens ont oublié ce que c’est vraiment [was] comme en Europe. Les témoins meurent – ​​les témoins oculaires – et donc l’impact meurt. Ce n’est pas seulement comme les témoins des persécutés, ce sont les gens… qui peuvent dire : « Regardez, mon village a été bombardé, et c’était épouvantable. » C’est une sorte de recul, cette connaissance aiguë de la destruction et du meurtre.

Et l’autre chose est que vous pouvez certainement voir que l’AfD est plus forte à l’Est, et l’une des raisons pour cela est qu’en Allemagne de l’Ouest, le discours, comme le discours de la base, sur les auteurs nazis, sur l’idéologie nazie, sur le persécution des Juifs. Ce processus ascendant est vraiment ancré dans la société, et… cela a vraiment aidé. Et ce processus ne s’est pas produit en RDA (République démocratique allemande occupée par l’Union soviétique), [at least not until] bien plus tard, et puis… moins ancré dans la société.

Li Zhou

Quels sont les arguments avancés par l’AfD qui trouvent un écho auprès des électeurs ?

Christoph Kreutzmüller

L’un des principaux arguments de l’AfD est qu’elle n’est pas un véritable parti. Ils sont différents : « On ne fait pas comme les grands. » [They say that to] les électeurs oublient qu’après [existing for] Depuis 10 ans, c’est un parti établi.

L’autre est un argument nationaliste très fort, selon lequel nous, Allemands, devons nous retrouver, et cela résonne assez bien, surtout à l’Est, car aussi étrange que cela puisse paraître, c’est quelque chose qui traîne encore dans les coins là-bas, qui a quelque chose cela a à voir avec le fait de ne pas vraiment parler des actes perpétrés dans l’Allemagne nazie.

Au cours de la réunification, les peuples de l’Est ont tendance à penser qu’ils ont été négligés et qu’ils n’ont pas été entendus, alors qu’ils devraient être entendus. Et c’est un autre aspect du problème, que je trouve tout à fait compréhensible car ils n’ont vraiment pas été entendus dans les premières années et ont perdu beaucoup de leurs vies. Je vois ça. Mais bien sûr, cela ne constitue pas une justification pour soutenir les nazis ou les néo-nazis.

Et bien sûr, [they support] dissoudre l’UE parce que les gens ne comprennent pas ce qu’est l’UE et que l’un des plus grands bienfaiteurs de l’UE est l’Allemagne.

Mais l’argument principal est le nationalisme, et nous sommes différents.

Li Zhou

Y avait-il plus d’Allemagne, politiquement ou socialement, aurait-il pu faire pour arrêter la progression de l’AfD ?

Christoph Kreutzmüller

Le Bureau de la Protection de la Constitution [which is meant to protect the German government from anti-democratic extremism] effectivement ouvert une enquête. Et il devient de plus en plus clair que [the AfD] est en grande partie, ou en partie, contraire à la Constitution, et pourrait [therefore] être interdit. Et vous savez, l’affaire n’est pas encore résolue. (Note de l’éditeur : la loi allemande prévoit un processus formel pour interdire les partis politiques jugés dangereux pour l’État, afin d’empêcher les extrémistes antidémocratiques d’utiliser les partis pour prendre le contrôle du pays.)

Mais c’est une question qui fait actuellement l’objet de nombreux débats en Allemagne. Et peut-être que ça arrive un peu tard. Je pense que si vous pensez aux chances que nous. en tant que société, j’ai manqué de dire, point final : « Vous ne jouez pas selon les règles, donc vous ne jouez plus avec nous. Vous êtes fascistes et vous êtes contre notre Constitution et nos convictions sur la façon de vivre ensemble, vous devez être interdits.»

Ces chances s’estompent en quelque sorte, même si les disputes se multiplient. [It’s] Il est de plus en plus difficile d’interdire vraiment ce parti parce qu’il gagne tellement de soutien. Je veux dire, comment interdire un parti qui a obtenu et obtiendra 30 pour cent des voix ?

Li Zhou

Selon vous, quelles sont les leçons importantes à retenir de l’histoire allemande pour ceux qui suivent la montée de l’AfD ?

Christoph Kreutzmüller

Une chose est : ne les sous-estimez jamais. Jamais. Et faites respecter l’état de droit. Je veux dire, c’est ce que nous avons, pour l’amour de Dieu. C’est la seule chose que nous avons en tant que société.

Nous avons la Constitution, que je considère comme faisant partie de l’État de droit. Appliquez-le. Et cela vaut aussi bien pour la République fédérale d’Allemagne que pour les États-Unis d’Amérique.