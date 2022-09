Un historien chinois attend le numéro un mondial russe

Wu Yibing se prépare à rencontrer le champion en titre Daniil Medvedev à New York

Le numéro un mondial Daniil Medvedev affrontera un adversaire qui est entré dans l’histoire à l’US Open lorsqu’il affrontera le Chinois Wu Yibing au troisième tour à Flushing Meadows vendredi soir.

Bien que le 174 mondial ne soit pas considéré comme l’une des plus grandes menaces qui pèsent sur le champion en titre du tournoi, Wu a déjà été applaudi pour ce qu’il a accompli dans la Big Apple.

Jusqu’à ce que Wu et son compatriote Zhang Zhizhen remportent tous deux leurs qualifications la semaine dernière, aucun joueur de tennis masculin chinois n’avait jamais atteint le tableau principal de l’US Open à l’ère de l’Open.

Wu est depuis allé plus loin, battant des records en devenant le premier Chinois à remporter un match en simple du Grand Chelem pendant 63 ans en éliminant Nikoloz Basilashvili au premier tour.

Il a ensuite battu un autre qualifié, Nuno Borges, en quatre heures pour devenir le premier Chinois à atteindre le troisième tour de l’US Open depuis la création du tournoi en 1881.

En ce qui concerne l’ensemble des tournois du Grand Chelem, aucun Chinois n’a atteint le troisième tour d’une grande compétition de tennis depuis que Kho Sin-Khie l’a fait à Wimbledon en 1946.

Wu a gravé son nom dans les livres d’histoire aux États-Unis. © Sarah Stier / Getty Images





Rien de tout cela n’est perdu pour Wu, 22 ans, qui en même temps n’est pas dépassé par l’ampleur de ses réalisations.

“Je pense que s’il y a une première fois, il y aura une deuxième fois, une troisième fois. Je suis content d’être le premier à y arriver [in] l’histoire,” Wu a expliqué aux journalistes.

“Mais le plus important [thing] est-ce que cela apporte de l’espoir à tous les fans chinois et aux enfants afin que nous puissions avoir plus de grands joueurs dans notre pays, ce que je pense que nous aurions dû avoir il y a longtemps.”

Wu n’est cependant pas étranger au succès à New York, ayant remporté le titre du simple masculin à l’US Open en 2017.

Ses progrès ont ensuite été entravés par des blessures au poignet et au coude et des restrictions de voyage influencées par Covid, il est simplement heureux de pratiquer à nouveau le sport qu’il aime.

“L’US Open junior Chinese history-maker awaits for Russian world number one m’a vraiment donné cette confiance que je peux jouer au tennis dans le monde masculin [tour] aussi,” dit-il, repensant aux dernières années.

“[I] n’a pas eu de chance, [I] s’est un peu blessé.

“[But] Je suis heureux de continuer à jouer au tennis et d’apprécier le tennis. Je pense que c’est vraiment bien [that] Je peux garder ma passion pour le tennis même si j’avais très mal. je pense que ce [is] pas facile à faire mais je suis content de l’avoir fait.”

Bien qu’il soit un recordman et une source d’inspiration pour des millions de personnes dans son pays natal, Wu a déclaré qu’il y avait “pas encore le temps pour les célébrations” Compte tenu du « adversaire coriace » il a sous la forme du champion 2021 Medvedev.

“C’est mon état d’esprit. Je suis ici pour jouer le tournoi. Quand le tournoi se termine, nous faisons des fêtes, mais pas pendant le tournoi”, Wu a ajouté.

Quant à Medvedev, le joueur de 26 ans a déclaré qu’il était “j’attends avec impatience le prochain tour” après avoir battu le Français Arthur Rinderknech 6-2, 7-5, 6-3 mercredi, pour atteindre la troisième étape de l’US Open pour la cinquième année consécutive.

Le Russe de 6 pieds 6 pouces a remporté 20 de ses 22 derniers matchs sur les courts en dur de Flushing Meadows, ayant également atteint la finale en 2019, mais ne tient rien pour acquis.

Lire la suite Medvedev avance à New York

“Le plus important est de gagner, de rester dans le tournoi, d’essayer d’aller le plus loin possible, [and] essayez bien sûr d’élever votre niveau lorsque les adversaires deviennent de plus en plus forts”, Medvedev a déclaré, avec une rencontre en huitièmes de finale avec Kyrgios possible, devrait-il voir Wu.

“Enfin, vous allez jouer contre quelqu’un qui a un Grand Chelem ou quelque chose comme ça.”

Quant à Wu, Medvedev a dit de son adversaire que « Il semble jouer très bien. Je m’attends à un match difficile” dans ce qui sera la toute première rencontre du couple.

Gagner ou perdre, Wu est déjà assuré de quitter New York après avoir marqué l’histoire.