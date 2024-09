Un historien a correctement prédit 9 des 10 dernières élections présidentielles. Découvrez ses pronostics pour 2024

Allan Lichtman a correctement prédit 9 des 10 dernières élections présidentielles. Et il ne pense pas que Donald Trump reviendra à la Maison Blanche.

Pour les élections de 2024, l’historien a prédit que Kamala Harris serait la prochaine présidente. Voici un aperçu de son processus.

Qui est Allan Lichtman ?

Avant de recevoir le titre de « Professeur distingué » de la Université américaine de WashingtonDC, Lichtman a obtenu un doctorat spécialisé en histoire américaine moderne et en méthodes quantitatives à Harvard.

En plus de donner des conférences aux États-Unis et dans le monde entier, Lichtman est l’auteur de 13 livres et de centaines d’articles universitaires. Il a également été témoin expert dans des affaires civiles et liées au droit de vote.

Il fournit régulièrement des commentaires politiques et est surtout connu pour ses prévisions électorales.

Comment Lichtman fait-il ses choix pour les élections présidentielles ?

Lichtman a déclaré dans une vidéo, rapportée pour la première fois par Le New York Timesqu’il a basé sa prédiction sur treize questions clés ou « questions vraies ou fausses qui exploitent la force et la performance du parti de la Maison Blanche ».

Les clés incluent si :

◾ Le parti de la Maison Blanche a gagné des sièges à la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat.

◾ Le président en exercice se présente à la réélection.

◾ Le parti de la Maison Blanche évite les primaires.

◾ Il y a un challenger tiers.

◾ L’économie à court terme est forte.

◾ La croissance économique à long terme a été aussi bonne qu’au cours des deux derniers trimestres.

◾ Le parti de la Maison Blanche a apporté des changements majeurs à la politique nationale.

◾ Des troubles sociaux persistent pendant le mandat.

◾ La Maison Blanche n’est pas entachée par un scandale, le parti au pouvoir est charismatique.

◾ Le challenger n’est pas charismatique.

◾ Le titulaire est charismatique.

◾ Le parti de la Maison Blanche a commis une grave erreur en matière de politique étrangère.

◾ Le parti de la Maison Blanche connaît du succès en politique étrangère.

Pourquoi Allan Lichtman a-t-il choisi Kamala Harris ?

Huit des clés ci-dessus sont en faveur de Harristandis que trois sont en faveur de Atout.

Quand Trump et Harris débattront-ils ?

L’ancien président Donald Trump et la vice-présidente Kamala Harris débattront à 21 heures mardi soir.

Contribution de Karissa Waddick

